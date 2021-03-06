Тренды и антитренды весны: стилист – о красоте и моде

Стилист Валентина Хвалова (слева) приняла участие в стриме и рассказала читателям "Комсомолки" о том, что будет модно этой весной Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Вот, наконец, мы и дождались весны. Это время, когда расцветает не только природа, но и женская красота. Бесформенные пуховики, шапки и угги скоро надолго спрячем в шкафу. На смену придут воздушные платья и легкие туфли.

«Комсомольская правда – Ростов» провела с ведущим донским экспертом в модной индустрии, стилистом - имиджмейкер Валентиной Хваловой стрим в нашем паблике во «Вконтакте» на тему того, что носим этой весной.

В прямом эфире собеседница издания рассказала, какие луки будут актуальны, что - в тренде, а что станет признаком дурного вкуса.

АКТУАЛЬНЫ РАЗНЫЕ ЭПОХИ

Валентина Хвалова отметила, что в моде сейчас разные эпохи.

- Заходит на подиум эпоха 50- ых годов, это более женственные силуэты, то, почему мы все скучали. Это могут быть платья-миди с Х-силуэтом, подчеркивающим талию. Набирает обороты эпоха 60-ых. Это уже А –силуэты, то есть трапеция. Здесь - лаконичные формы. На пике – абсолютное давление 90-х годов. Это достаточно неожиданно. Связанно такое положение дел, прежде всего, с пандемией, которая вернула нас к оверсайз, - отмечает стилист.

При этом, говорит стилист, особенность 90-хх – низкая немного свободная талия.

- То, чего мы все, боялись. Это искажает фигуру. Нужно обладать идеальным телосложением, чтобы позволить себе такую посадку. Также с нами вот уже несколько сезонов 70-ые. Причем, 70-ые в буржуазном стиле. Модели стали рафинированные, например, – клеш от бедра, клеш с прилеганием. Также актуальны приталенные жилеты и жакеты. А вот блузки, как раз, идут на спад. 80-ые тоже остаются. Для этой эпохи характерен расширенный плечевой пояс, - продолжает стилист.

Валентина настоятельно не рекомендует микшевать разные эпохи в своем гардеробе.

- Это сложно непрофессионалу, - объясняет гость студии.

Валентина поделилась модными секретами Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

МОДНЫЕ СИЛУЭТЫ

Валентина Хвалова говорит, что оверсайз еще с нами.

- Но я бы не стала вкладываться в жакеты и в пальто оверсайз. Я рассмотрела бы, например, прямой жакет, скроенный по мужскому типу. И, конечно, заходит к нам и приталенный силуэт, - продолжает стилист.

Особенно моден сейчас прямой крой.

- Когда плечи равны бедрам. Это касается и верхней одежды, и платьев, и пиджаков, и жакетов, - поясняет гость студии. - Как я уже говорила, актуален силуэт – трапеция. В тренде - Х-силуэт, для которого характерен воздух в верхней и в нижней частях.

По словам стилиста, появляется совершенно новый силуэт, который будет развиваться - полное облегание.

- Если говорит о верхней одежде, то в тренде - тренч. Он может быть в различных стилизациях. Тренч рассматриваем свободного кроя и длинной ниже колена. Это - актуальная классика, которая остается с нами всегда. Также в моде - длинное пальто со спущенным плечевым поясом, - продолжает Валентина.

Валентина рассказала и о том, что ушло из моды Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ПАЛИТРА ЦВЕТА РАДУГИ

Этой весной продолжаем носить нейтральные цвета – песочные , серые, черные, либо же сочетаем черный и белый. А вот если говорить о лете 2021, то тут дизайнеры предлагают просто взрыв цвета!

- Будут модными очень насыщенные цвета – максимально зеленый, хвойный, цвет персик, насыщенная тыква, марокканский апельсин. В общем, максимально спектральные цвета приветствуются. Отдельно выделю цвет фуксию и неоновый с примесью желтого, оранжевого. Неон моден, но здесь следует не переборщить. Если не привыкли к цвету, то можно сделать яркие акценты, например, – неоновые носки, неоновая футболка под жакет, неонова водолазка под белую футболку, - утверждает имиджмейкер.

А ЕСЛИ ФИНАНСЫ ГРУСТЯТ

Не секрет, что большинство ростовчан просто не могут себе позволить вещи люксовых дизайнеров. Валентина Хвалов уверяет, что это не повод расстраиваться.

- Масс-маркет выпускает актуальные модели быстрее, чем это делает люкс. Масс-маркет просто все копирует, - продолжает гостья "Комсомолки".

При этом сэкономить деньги поможет база. Ее надо строить на нейтральных цветах.

- А вот уже к этим оттенкам добавляем акценты. Для удачной базы нужны двое джинсов разных фасонов и цветов. Далее - белая и черная футболки. Обязательно тренч – белый, бежевый, черный или черное пальто. Вообще, черный цвет идет всем, и я всегда включаю его в шопинг-листы своим клиентам. Также для базы берем черные брюки, которые круто будут сидеть на фигуре, выполнять коррекционные функции. Естественно, нужен жакет. Я бы отдала предпочтение прямым или приталенный силуэтам. Белая рубашка нужна обязательно. И еще в гардеробе должна быть тельняшка, она - вне времени, круто носится и подходит любой фигуре.

А ЧТО С ОБУВЬЮ И ПЛАТЬЯМИ?

- Хочу расстроить ростовских модниц. Агрессивная сексуальная обувь не в почете. Ее можно оставить лишь на праздничнее мероприятия. Сейчас упор на безкаблучную. А если каблук и есть, то должен быть невысоким и устойчивым. Если говорим об изящной обуви я бы отдал предпочтение лодочкам на маленьком каблучке.

Стилист также подробно остановилась на самом женственном предмете гардероба.

- Итак, платья… Начну с самого приятного, - остается историческая романтика: буфы, воланы, оборки, сельский цветок, зефирность, воздушность. Платья могут быть в пол. Появляется тренд на прозрачность. Это – отголосок 90-ых. Но сейчас важно уметь носить эти прозрачные фактуры, наслаивать их. Не должно просвечиваться нижнее белье, вещь ни в коем разе не должна смотреться вульгарно. Актуальны юбки и платья с запахом. Длина – миди и макси, - комментирует Валентина.

АНТИТРЕНДЫ. ОТ ЧЕГО БЕЖИМ

В этом сезоне не надо покупать массивные кроссовки, суперутрированную обувь. Шпилька также уходит в прошлое. Сейчас обувь движется в сторону элегантности, - рассказывает специалист.

Не модны также фатиновые платя в стиле невесты.

- И вообще, всегда режут глаз вещи-подделки. Лучше купить лук в масс-маркете, но он будет выглядеть достойно, чем взять платье, которое откровенно будет копировать брендовые вещи, на рынке,- подытожила одна из самых модных ростовчанок.

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