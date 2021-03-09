Ростовская область вошла в десятку самых коррумпированных регионов страны

Ростовская область по уровню коррупции заняла в 2020 году восьмое место среди всех регионов страны Фото: Алексей ОСИПОВ

Ростовская область в минувшем году заняла восьмую строчку в рейтинге самых коррумпированных регионов России. Об этом сообщил глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин.

Так, первые три позиции в коррупционном рейтинге достались Москве, Татарстану и Ставропольскому краю. Соседний с нами региона – Краснодарский край, занял в рейтинге шестую строчку. Замыкает десятку Пермский край.

Тем временем, источник «Комсомольской правды –Ростов» в правоохранительных органах региона отметил, что в 2020 году на Дону было совершено меньше коррупционных преступлений, нежели чем в 2019 году.

Отметим, что по официальной статистике прокуратуры Ростовской области в 2020 году было зарегистрировано 548 преступлений коррупционной направленности. Из них не раскрытыми остались 16.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза прокомментировал позицию донского региона в федеральном рейтинге. Эксперт уверен, что ничего удивительного в восьмой строчке нет.

- Я исходу из того, какое место Ростовская область занимает по численности населения, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правда – Ростов» Олег Владимирович. - У нас – густонаселенный регион. Вот если бы Калмыкия заняла бы восьмое место, то тогда бы было бы странно. Этот рейтинг не говорит о том, что у нас более коррумпированные чиновники, чем в другом регионе. Для меня этот рейтинг, скорее, про работу правоохранительных органов и про раскрываемость.

В минувшем году на Дону было немало коррупционных скандалов.

К примеру, в 2020 был задержан один из уже бывших областных министров. Чиновника подозревают в том, что он злоупотребил должностными полномочиями и сорвал сроки благоустройства одного из парка. Подрядчик получил за работы порядка 50 миллионов рублей, но в парке после якобы выполненных работ царит разруха и запустенье.

А в мае прошлого года задержали главу администрации одного из городов, расположенных недалеко от Ростова-на-Дону. Его подозревают в махинациях с землей.

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