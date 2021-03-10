"Не могла пройти мимо!": Ростовчанка спасает чайку, которой живодеры выстрелили в глаз

Чайка находится в клинике почти пять дней. Фото героя публикации.

В Ростове-на-Дону неизвестные обстреляли чайку. К счастью, истекающую кровью птицу заметили местные жители. Одна из них, Алена Марченко, подобрала пострадавшую и отвезла к ветеринарам.

В тот день Алена как обычно пришла на работу в салон красоты. Прямо перед зданием она увидела чайку — ее глаз и грудь были в крови. Дикая птица уже не шарахалась от людей, сил сопротивляться у нее не было.

— Не могла я просто взять и пройти мимо бедной птицы. Решила показать ее ветеринарам. Но это была целая история. Хоть чайка и давалась в руки, усадить ее в коробку не получилось. Пришлось закутать ее в одеяло и так везти, — вспоминает Алена.

Раненую птицу Алена увидела по дороге на работу. Фото героя публикации.

В клинике выяснилось, что в глазу у чайки застряла дробь. Причем проникла она так глубоко, что достать ее хирургически было сложно. Медики решили подождать, когда у пернатой пациентки спадет отек.

— Сейчас ветеринары обрабатывают рану, закладывают мазь. Отек спустился с глаза вниз — под клюв. Из-за этого чайка с трудом питается. Шприцом вводим ей паштеты для котят. Ей, конечно, больно есть, открывать клюв. Но хорошо, что вообще удается ее накормить, — говорит Алена.

Пострадавшую лечат пятый день — пока ей не стало ни лучше, ни хуже. Тем не менее еще есть шансы, что отек спадет, а чайка поправится и без операции. Порой животные и птицы могут жить даже с дробью в теле. Ее спасительница Алена надеется, что когда-нибудь выпустит на волю уже здоровую птицу.

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