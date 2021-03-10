Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 марта 2021: число зараженных дончан приближается к 75,5 тысячи

Жертвами ковида за сутки стали два человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 100 человек. В Ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом заразились еще 262 жителя. Общее число инфицированных выросло до 75 490.

За сутки вылечились от ковида 273 пациента. С начала пандемии выздоровели 66 189 заболевших.

Новые случаи заражения выявили в 41 городе и районе Ростовской области. Среди инфицированных 26,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,1% - от 46 до 65 лет. 21,4% зараженных – пенсионеры от 66 до 79 лет, 9,2% - старше 80 лет, 7,6% - дети.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 41 городе и районе области. Фото: donland.ru.

В больницах остаются 1 658 пациентов. 26 человек находятся в тяжелом состоянии, на инвазивном аппарате искусственной вентиляции легких. 132 госпитализированных — на неинвазивных аппаратах ИВЛ.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще двух зараженных. Это 65-летняя женщина и 85-летний мужчина. У них были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами ковида стали 3 229 человек.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.