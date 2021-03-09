Новые случаи COVID-19 зарегистрированы у жителей 41 города и района Ростовской области

Медики продолжают фиксировать новые случаи заражения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лабораториях донского региона за минувшие сутки результат теста на коронавирусную инфекцию оказался положительным еще у 262 человек. Таким образом, общее число заболевших с момента начала пандемии достигло 75490 человек. Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 41 городе и районе Ростовской области.

- На первом месте по числу зараженных оказался Ростове-на-Дону, где коронавирус нашли сотни пациентов. На втором месте Неклиновский район, где заболели 13 человек, а на третьем Новочеркасск – 10 новых случаев, - рассказали в региональном правительстве.

Медики выявили по девять случаев в Кагальницком районе и Гуково, в Таганроге Азовском районе – по восемь, в Зерноградском районе – семь заболевших, в Батайске, Белокалитвинском, Егорлыкском, Красносулинском, Морозовском, Мясниковском, Семикаракорском районах – по пять новых случаев, в Азове, Звереве, Аксайском, Багаевском, Орловском, Сальском, Чертковском районах – по четыре заболевших. По три новых случая зарегистрировали в Новошахтинске, Песчанокопском, Волгодонске, Матвеево-Курганском районах.

Врачи зарегистрировали по два заболевших в Шахтах, Мартыновском, Обливском, Веселовском, Тацинском, Цимлянском, Верхнедонском и Зимовниковском районах. Всего по одному случаю в Донецке, Кашарском, Каменске-Шахтинском, Милютинском, Каменском, Усть-Донецком и Константиновском районах донского региона.

Отмечается, что больше всего больных в возрасте от 46 до 65 лет – более 31 процента от общего числа новых зараженных коронавирусом, чуть меньше людей заболели в возрасте от 18 до 45 лет – около 26 процентов. Реже всего коронавирусом болеют дети. За минувшие сутки таких пациентов оказалось чуть более семи процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любила колбасу и семечки, теперь ненавижу: как меняются вкусовые предпочтения после коронавируса

54-летняя ростовчанка чуть не умерла от инфекции в больнице, а после выписки заметила необычные изменения в кулинарных пристрастиях (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.