Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области приближается к 76 тысячам человек

Все заболевшие коронавирусом пациенты проходят рентген легких Фото: Михаил ФРОЛОВ

С момента начала пандемии коронавируса на Дону прошел почти год. За это время смертельно опасный вирус лабораторно подтвердился у 75 490 человек, в том числе за минувшие сутки у 262 дончан.

- Сейчас все необходимое лечение в стационарах получают 1 658 пациентов, из которых к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 158 человек, в тяжелом состоянии – 26 пациентов, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Медики отчаянно борются за жизнь каждого пациента. Им удалось спасти уже 66189 человек. У всех этих людей частично выработались антитела к коронавирусу. Они помогут при последующем заражении перенести болезнь в более легкой форме.

Врачи советуют людям при отсутствии противопоказаний делать прививки против коронавируса. Переболевшим COVID-19 в течение полугода будет отказано в вакцинации.

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