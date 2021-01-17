Как сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону, рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по коронавирусу, пока вакцинацию будут проводить в Ростове-на-Дону, в Азове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске и в Шахтах. Для проведения вакцинации необходимо будет обратиться по месту жительства.Массовая вакцинация стартует в понедельник, 18 января.Вакцинация против COVID-19 будет проводиться вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») дончанам старше 18 лет, не имеющим медицинских противопоказаний, с добровольного согласия граждан в медицинских организациях.Перед вакцинацией пациенту выдается информационный материал – «Анкета пациента».- Противопоказаниями к проведению вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии), беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, а также тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции) на введение компонента I, - рассказали в пресс-центре.Отметим, что переболевшие коронавирусом в течение полугода до предполагаемой даты вакцинации и лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, не прививаются.В районы Ростовской области вакцина начнет поступать в конце января. В настоящий момент в области привито около 1500 человек. Это – врачи, учителя, сотрудники Роспотребнадзора.Все необходимое оборудование для проведения вакцинации в регионе имеется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Острый миокардит, внезапная смерть: ростовские специалисты назвали осложнения после вакцины от коронавируса, которые будут расследоватьВскоре на Дону начнется массовая вакцинация от коронавируса (подробнее)