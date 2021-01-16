В понедельник, 18 января, любой желающий, не имеющий противопоказаний, сможет сделать прививку от коронавируса. Вакцина разработана российскими специалистами и уже доставлена в регионы, в том числе и в наш.В территориальном фонде медицинского страхования отметили, что все случаи серьезных осложнений после вакцинации будут расследованы иммунологической комиссией. При этом к случаям, которые подлежат расследованию, относятся все, которые приведут к госпитализации, а также летальный исход.Кроме того, к побочным реакциям, которые будут тщательно изучаться экспертами, также относятся абсцесс, анафилактический шок, коллапс, генерализованная сыпь, отек Квинке, синдром Лайелла, острый миокардит, острый нефрит, арганулоцистоз, анемия, заболевания соединительных тканей.При этом в расследовании будут участвовать врачи различных профилей, - терапевты, педиатры, иммунологи и другие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сколько и кому платить за бесплатную вакцину от коронавируса в Ростове-на-ДонуРассказываем, что надо для прививки (подробнее)А В ЭТО ВРЕМЯ:Стала известна дата начала массовой вакцинации от COVID-19 в Ростове и областиДончанам сделают прививки препаратом «Спутник V» (подробнее)