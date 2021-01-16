В понедельник, 18 января, в Ростове и в области стартует массовая вакцинация от ковида. До этого прививки сделали врачам, учителям и сотрудникам Роспотребнадзора. Предполагается, что прививку от ковронавируса можно будет сделать бесплатно. Но при этом потратить свои кровные на вакцинацию некоторым все же придется.В территориальном фонде обязательного медицинского страхования рассказали подробно о том, кому можно делать прививки, и сколько денег на это уйдет.Так, вакцина делается тем, у кого нет противопоказаний. К ним относятся тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к какому-либо из компонентов в вакцине, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, беременность, период грудного вскармливания, возраст младше 18 лет, судороги, повышенная температура.При этом с особой осторожностью нужно вакцинировать тех, у кого существует заболевания почек и печени, злокачественные новообразования, аутоимунные заболевания.Кроме того, специалисты предупреждают, что у людей, получающих иммуносупрессивную терапию, и у граждан, страдающих иммунодефицитом, может не развиться иммунный ответ.После вакцинации пациент должен полчаса находиться под наблюдением врача.Отметим, что перед прививкой тестирование на COVID-19 не предусмотрено. Но если вы контактировали с заболевшими, сдать тест необходимо. Сделать это придется за свой счет.Тест на коронавирус в среднем будет стоить от двух до трех тысяч рублей. К слову, стоимость экспресс-теста, после которого результат озвучат уже через 20 минут, - 3200 рублей. Сделать платный тест без направления можно в частных клиниках.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стала известна дата начала массовой вакцинации от COVID-19 в Ростове и областиДончанам сделают прививки препаратом «Спутник V» (подробнее)