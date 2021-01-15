В Ростове и области массовая вакцинация стартует с понедельника, 18 января. Об этом рассказали в местном оперативном штабе.Сделать прививки смогут жители региона в возрасте от 18 лет, проживающие в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове, Новочеркасске, Волгодонске, Новошахтинске, Шахтах.- Вакцину начнут доставлять в районы Ростовской области в конце января этого года, - отметили в региональном правительстве.Желающим получить вакцину необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.КОМУ ОТКАЖУТ В ВАКЦИНАЦИИВакцину «Спутник V» не смогут получить люди, у которых был диагностирован COVID-19 в течение последних шести месяцев, и пациенты, имеющие антитела.Жителям Ростовской области с аллергией на компоненты вакцины, острыми инфекционными заболеваниями, детям, беременным и молодым мамам, находящимся на грудном вскармливании малышей, прививки против COVID-19 тоже не будут делать.Первыми вакцину против коронавируса в регионе получили врачи, работающие в красных зонах инфекционных отделений и ковидных госпиталей. Сейчас прививки делают учителям и соцработникам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕсть ли повторные случаи заражения коронавирусом в Ростовской области рассказал главный санитарный врач регионаА также ответил на вопросы о вакцинации (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.