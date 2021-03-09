Жертвами коронавируса стали 3 229 жителей Ростовской области

За минувшие сутки врачи не смогли спасти жизни еще двух пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области медики продолжают напряженную борьбу с пандемией. Число жертв новой коронавирусной инфекции достигло уже 3 229 человек. Об этом сообщает правительство региона во вторник, 9 марта.

- Врачи не смогли спасти двух человек, об этом стало известно за минувшие сутки. Из-за COVID-19 погибли женщина 65 лет и мужчина 85 лет. Медики нашли у них хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - рассказали в пресс-службе.

Сейчас в тяжелом состоянии в донских госпиталях находятся 26 человек, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Эта техника помогает поддерживать жизнеспособность организма, ведь дышать самостоятельно эти люди не могут.

Согласно статистике, чаще всего от коронавируса умирают люди пенсионного возраста. Как правило, их организм крайне ослаблен приобретенными заболеваниями, из-за которых заметно осложняется лечение коронавируса.

Стоит отметить, что с начала пандемии от ковида вылечились более 65 тысяч жителей Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове новый пункт вакцинации открыли в торговом центре

Это уже третий мобильный пункт в донской столице (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.