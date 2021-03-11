В 20-ой больнице Ростова распускают медперсонал

Власти считают, что пандемия коронавируса в регионе постепенно идет на спад.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 11 марта, стало известно, что из 20-ой больницы Ростова-на-Дону одновременно уволили несколько десятков сотрудников. Информация об увольнениях появилась в СМИ. Однако подробности не были известны. В мэрии Ростова и в городской "двадцатке" "КП - Ростов" рассказали о причинах увольнений и о том, какие именно медики ушли из медучреждения.
- В больнице отпала необходимость в набранном в разгар пандемии дополнительном штате, - пояснил главный врач медучреждения Ваган Саркисян.
Он отметил, что сокращается количество работников, занятых в ковидном госпитале.
Всего в госпитале развернуто 700 больничных коек. Сейчас заняты только 300. При этом, как напомнили в мэрии, в пиковые периоды пандемии госпиталь активно усиливали дополнительными кадрами. На должности врачей брали ординаторов, а студенты-медики пополняли ряды младшего и среднего персонала.
- Сейчас ребята возвращаются к учебе. Останутся те, кто обучение уже завершил, - отметил Ваган Саркисян. - Жители активно прививаются от коронавируса, многие уже переболели. Как следствие, число новых заболевших коронавирусом сокращается, в том числе - в стационарах.
Всего из 20-ой больницы уволился 41 ординатор. Есть вероятность, что такая практика будет продолжаться и в других ковидных госпиталях Ростова и области.
Напомним, за последние сутки в регионе выявили 249 случаев заражения у тех, кто проходил тестирование. За все время пандемии заболели почти 76 тысяч жителей региона, скончались 3 260 человек.
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