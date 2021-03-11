Задышал через полгода после рождения: в Ростове спасли малыша размером с ладонь

Виктория и Тимур прошли долгий путь. Фото: официальная страница Перинатального центра в "Инстаграме"

Медики Ростовского перинатального центра выходили мальчика, который родился с экстремально низкой массой – всего 600 граммов. Малышу и родителям пришлось несладко: новорожденный смог самостоятельно дышать и есть только через несколько месяцев после появления на свет. Из-за пандемии роддом на время закрывали на мойку, в здании оставались только недоношенные младенцы и реаниматологи.

Эта история началась 26 сентября прошлого года. Именно в этот день Виктория поступила в перинатальный центр. На тот момент у женщины шла 27 неделя беременности. Беременность у женщины была первая и долгожданная. Но ситуация складывалась наихудшим образом. Состояние Виктории было столь тяжелое, что она могла умереть.

Врачи немедленно собрали консилиум, провели исследования состояния матери и плода и приняли решение о незамедлительном родоразрешении. И вот после кесарева сечения на свет появился Тимур.

Он помещался в половину крупной ладони оперирующего врача и мог бы поместиться в небольшую ладонь Виктории. Медики не делали никаких прогнозов, просто начали бороться за жизнь крошечного мальчика.

Нателла Землянская вместе с коллегами билась за жизнь малыша полгода. Фото: официальная страница Перинатального центра в "Инстаграме"

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Когда Тимур появился на свет, он не мог самостоятельно дышать. Врачи, разумеется, не услышали привычного плача новорожденного, у мальчика отсутствовала функция терморегуляции, не работали кишечник и в целом система пищеварения. Малыша поместили в кювез – это специальный инкубатор для выхаживания недоношенных деток.

- Состояние ребенка было крайне тяжелым, у таких малышей риск летального исхода крайне высокий, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» заместитель главного врача перинатального центра по педиатрической помощи Нателла Землянская.

К такому ребенку нужен был особо трепетный подход. В кювезе, в котором Тимур провел почти полгода, была создана такая же атмосфера, как в животе у мамы. В инкубаторе поддерживалась нужна влажность и температура 37 градусов.

Поначалу мальчик не мог принимать пищу даже через зонд. Поэтому аминокислоты, жировые и углеводные растворы вводили внутривенно. Дышал Тимур с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Первый месяц маме разрешали лишь касаться ребенка. Брать на руки сынишку было слишком опасно. Более того, даже яркий свет или громкий звук могли навредить Тимуру.

Потом, когда у малыша стал работать желудочно-кишечный тракт, ему начали через зонд вводить мамино молоко. А самой Виктории позволили наконец-то взять Тимура на руки.

Врачи вложили в Тимура не только все свои знания, но и эмоции. Фото: официальная страница Перинатального центра в "Инстаграме"

«МЫ С ПАПОЙ В НЕГО ВЕРИЛИ»

Все это время Виктория не теряла веры в счастливый исход.

- Мы с папой в него верили. Мы верили изо всех сил. А еще: нашу веру укрепляло то, как врачи за него боролись. Меня пускали к сыну каждый день. Я считала минуты, когда пойду, сохраняла молоко, читала ему, рассказывала ему, как мы поедем на море и какого цвета ранец купим в первый класс, - поделилась пережитым молодая мамочка.

На пути к своему материнскому счастью Виктория столкнулась с еще одним испытанием. Роддом зимой на три с половиной недели закрыли на санитарную мойку. Всех новорожденных и их мам выписали, Виктория тоже не могла по правилам находиться в здании, а вот Тимура оставили – его нельзя было транспортировать. Рядом с ним и с еще несколькими тяжелыми малышами постоянно дежурила бригада реаниматологов-неонатологов – специалистов по недоношенным детям.

Как только двери перинатального центра открылись вновь, Виктория опять смогла видеть сынишку каждый день. Нателла Землянская отметила, что в процессе выхаживания таких деток кроме усилий врачей также важен и контакт ребенка с мамой.

И вот, наконец, спустя пять месяцев и восемь дней упорной борьбы стало понятно – Тимура можно выписывать из реанимации! Он наконец-то начал дышать самостоятельно, принимать пищу, и даже узнавал маму и улыбался ей как-то по-особенному.

- Я не устану благодарить врачей центра за то, что подарили мне радость материнства! Низкий поклон всем, кто боролся за жизнь моего сына, - делится эмоциями Виктория.

Конечно, Тимуру потребуется дальнейшая реабилитация, но уже сейчас понятно, что жить мальчик будет! А в два года догонит по развитию своих сверстников, считают медики. Кстати, сейчас мальчик весит уже три килограмма 854 граммов.

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