Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 марта 2021: число зараженных дончан приближается к 76 тысячам

В больницах остаются более 1,6 тысячи человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших составил 99 человек. В Ростовской области, в том числе донской столице, коронавирусо заразились 249 жителей. С начала пандемии число инфицированных достигло 75 997

За сутки от ковида вылечился 341 дончанин. За все время — 66 819 жителей области.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 54 городах и районах. Среди заболевших 28,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,8% - от 46 до 65 лет. 17,7% инфицированных- пенсионеры от 66 до 79 лет, 8,8% - старше 80 лет, 5,2% - дети.

В ковидных госпиталях проходят лечение 1 625 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 23 человека. 130 госпитализированных подключены к неинвазивным ИВЛ.

Подтвердилась смерть от ковида 18 зараженных. Среди них девять женщин в возрасте от 53 до 84 лет. Еще девять жертв — мужчины от 67 до 85 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. С начала пандемии от коронавируса скончались 3260 человек.

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