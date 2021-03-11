Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 54 городах и районах Ростовской области

Медики продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Дону медики продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В лабораториях за минувшие сутки провели 7828 тестов, из которых положительными оказались результаты 249 исследований.

- COVID-19 обнаружили в 54 городах и районах Ростовской области. Первое место по количеству заболевших занял Ростов, где за минувшие сутки заболели 99 человек, на втором месте оказался Новочеркасск - 10 зараженных, а на третьем Азовский и Неклиновский районы - по 9 новых случаев, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Медики выявили всего по одному больному ковидом в Тацинском, Зимовниковском, Усть-Донецком, Цимлянском, Обливском и Мартыновском районах, а также в Донецке.

Сейчас общее число зараженных коронавирусом достигло 75997 человек. Врачам удалось спасти от опасной инфекции 66819 пациентов. После выздоровления у некоторых дончан наблюдаются необычные изменения.

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