Любила колбасу и семечки, теперь ненавижу: как меняются вкусовые предпочтения после коронавируса

Врачи говорят, что такие последствия наблюдаются у многих людей, переболевших инфекцией. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

У одних заболевание проходит почти без симптомов, у других - с опасными осложнениями. Так было у ростовчанки Натальи, которая после болезни стала замечать в себе необычные изменения.

Все началось 19 февраля, когда 54-летняя женщина впервые почувствовала недомогание. Появился кашель, резко поднялась температура, пропали запахи. Сначала она лечилась проверенными, но "легкими" средствами - горячим чаем, витаминами и противовирусными препаратами. Спустя два дня температура поднялась до 39 градусов - необходимо было начинать комплексное лечение.

ПОКА ЛЕЧИЛАСЬ УМЕРЛИ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК

По привычке женщина пошла в аптеку и на крупную сумму купила антибиотики. Прошло еще два дня самолечения - состояние заметно ухудшилось. Женщина буквально не могла встать с кровати. Ее родственники вызывали врача, который после осмотра предложил Наталье продолжить лечение в больнице. До перемещения в инфекционное отделение ей сделали тест на коронавирус, он показал положительный результат.

Следующие две недели, до 1 марта, она провела в ЦГБ имени Семашко. Врачи ставили капельницы с убойной дозировкой антибиотиков, капали гормональные препараты и витамины. Каждый день - трехразовое питание, но ростовчанка страдала от потери аппетита. В результате силы покинули настолько, что она с трудом передвигалась.

- У меня почти каждый день держалась высокая температура, ничего не хотелось, мысли путались, в глазах сплошной туман. За время, что я была в больнице, у нас в отделении скончались несколько человек, - вспоминает Наталья.

ПОДНЯЛСЯ САХАР, НЕ МОГЛА ХОДИТЬ

В конце февраля после трех отрицательных тестов на коронавирус ее отправили домой, где еще несколько дней нужно было восстанавливаться после болезни. По словам Натальи, это был очень сложный период.

- Первое время ходить я могла только с посторонней помощью. Понемногу начала есть домашние блюда. Если мясо, то только диетическое. Никакой жирной пищи или сладкого. После лечения у меня поднялся сахар, - говорит ростовчанка.

- Я заметила, что у меня очень сильно изменились вкусовые предпочтения. Раньше домой покупала определенную колбасу. Сейчас пробую, а она мне отвратительна. До болезни очень любила орехи, семечки. Теперь ненавижу.

ПРИЧИНЫ ТАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕЩЕ НЕ ИЗУЧЕНЫ

Кроме того, у Натальи полностью пропало обоняние. Вкус некоторых продуктов она вообще не чувствует. Терапевт 16-ой поликлиники Ростова-на-Дону Любовь Колбасенко отметила в беседе с "КП - Ростов", что такие последствия наблюдаются у многих людей после коронавируса.

- Одни не ощущают запахов еще день после выписки, другие не чувствуют ничего месяц, у кого-то уже несколько месяцев обоняние не восстанавливается, - замечает медик. - Причины до конца не изучены, есть только предположения. Такой эффект может быть вызван заложенностью носа, которая возникает при коронавирусе. Кроме того, инфекция проникает в головной мозг, рушатся связи с центральным обонятельным нервом.

Сколько еще Наталье придется терпеть побочные эффекты ковида, никто точно сказать не может. Врачи советуют после выздоровления еще неделю, как минимум провести дома в спокойной обстановке. Постельный режим, обильное питье и пешие прогулки на природе - самое лучшее лекарства для ослабленного организма.

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