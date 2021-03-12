«Это дело рук человеческих»: депутат Законодательного собрания Вячеслав Василенко об экологических проблемах Донского бассейна

Парламентарии обсудили проблемы Донского бассейна. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области 11 марта состоялся круглый стол, в ходе которого депутаты обсудили проблемы главной водной артерии региона. В последние годы состояние Дона и Цимлянского водохранилища сильно ухудшилось. Как пояснил председатель комитета по аграрной политике, депутат Вячеслав Василенко, сохранение водных ресурсов Ростовской области стало одной из важнейших задач законодателей.

Бассейн Дона и Цимлянское водохранилище имеют первостепенное значение для социально-экономического развития нашего региона. От их состояния зависят жизненно важные вещи. Среди них, бесперебойное обеспечение водой более двух с половиной миллионов человек, орошение более 230 тысяч гектаров посевных сельскохозяйственных культур, работоспособность мелиоративных систем и естественных нерестилищ большинства ценных видов рыб Азово-Донского бассейна, а также соблюдение условий судоходства.

ЧТО ОКАЗЫВАЕТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ?

– Крайне важно обратить внимание сообщества на то, что происходит с нашими водными ресурсами. К сожалению, то, что мы видим, это, в том числе, и дело рук человеческих, - поделился мнением Вячеслав Василенко.

Негативное влияние на бассейн Дона оказывают сельскохозяйственная деятельность, судоходство, изменение климата, связанное со снижением осадков маловодье, а также - зарастание Цимлы сине-зелеными водорослями.

- Водные объекты обладают способностью к саморегулированию и самоочищению. Однако в последнее время объем вредных воздействий таков, что водоемы не способны справиться с этой проблемой естественным путем. Результаты наблюдений свидетельствуют о высокой степени загрязнения поверхностных вод. В первую очередь речь идет о сбросе промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, - пояснил Вячеслав Васильевич.

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА

В сентябре 2018 года был сформирован и начал работу новый состав Законодательного Собрания Ростовской области. И одной из ключевых задач, призванных «красной нитью» соединить все пять лет работы шестого созыва донского парламента, стали задачи сохранения уникальных донских водоемов, повышения качества питьевой воды, проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе Дона, сохранения наших рыбных богатств.

– Я глубоко убежден, что для соблюдения режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов необходимы не просто какие-то выездные рейдовые мероприятия, а постоянный контроль. Нужно, чтобы каждый знал - если он нарушает правила, то обязательно за это ответит, причем материально и ощутимо. Депутаты Законодательного Собрания готовы совместно с депутатами Государственной Думы предпринять все необходимые шаги, чтобы пути решения озвученных сегодня проблем нашли отражения в федеральном законодательстве и воплотились бы в эффективную практическую деятельность, - отметил Вячеслав Василенко.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ СЕЙЧАС?

На протяжении нескольких лет парламентарии ведут работу по улучшению экологической обстановки. Работа направлена на предотвращение дальнейшего истощения малых рек, на восстановление и сохранение потенциала Дона и Цимлы.

Так, летом позапрошлого года депутаты Законодательного Собрания единогласно приняли обращение к правительству Российской Федерации по вопросу разработки федеральной государственной программы по оздоровлению бассейна реки Дон с притоками и Цимлянским водохранилищем.

А в июле 2020 года, сообщил Вячеслав Василенко, в Волгодонске прошла межрегиональная конференция, посвященная сохранению экосистемы Цимлянского водохранилища и нижнего Дона. В августе того же года на встрече с президентом нашей страны Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал главе государства о проблемах Дона главе государства.

И уже в сентябре к решению задачи подключились представительные органы регионов. Волгоградская областная Дума и Законодательное Собрание Ростовской области обратились к парламентам 13-ти субъектов, имеющих отношение к Донскому водному бассейну, с просьбой разработать региональные программы по экологической реабилитации Дона.

Федерация не оставила инициативу Ростовской области без ответа. 11 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил спроектировать дорожную карту по оздоровлению Дона до 30 мая. Работа над подготовкой дорожных карт по оздоровлению Дона будет проходить в рамках национального проекта «Экология».

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