2019-02-10T17:09:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону вдоль Темерника обустроят «первую милю»

Планируется разместить рекреационную зону с пешеходными и велодорожками
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В донской столице стартует обустройство прибрежной зоны реки Темерник. На территории «первой мили» (такое условное название получил участок в 1,8 км - от моста в створе улицы Вавилова до зоопарка) планируется разместить рекреационную зону с пешеходными и велодорожками, возвести спортивные сооружения.

- Проект «первая миля» - это еще и старт программы «Экологическое оздоровление бассейна реки Темерник», - пояснили в правительстве донского региона. - Программа будет комплексная и межмуниципальная, поскольку охватит территории Ростова-на-Дону, Мясниковского и Аксайского районов.

Напомним, вот уже который год в Ростове пытаются спасти реку Темерник, состояние которой вызывает серьезные опасения. Виной всему мусор и сточные воды. Только в течение двух последних лет в прибрежной защитной полосе было выявлено 107 свалок, а также 132 сброса сточных вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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