Любовь к родине и патриотизм: На Самбекских высотах парламентарии подняли важные темы

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» стал местом встречи депутатов ЗС РО и общественников. Фото: официальная группа музейного комплекса в "Инстаграм"

Музейный комплекс «Самбекские высоты» стал местом встречи для депутатов Законодательного собрания Ростовской области с представителями администрации Ростова-на-Дону, поисковыми отрядами и молодежными организациями.

Это место, священное для каждого из нас, было выбрано неслучайно. Именно здесь парламентарии подняли важные для здорового духа нашего общества вопросы - патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие подрастающего поколения.

Парламентарии обсудили тему патриотического воспитания. Фото: пресс-служба ЗС РО

«ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ В ОФЛАЙН»

В дискуссии приняла участие председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму депутат Екатерина Стенякина. Она подчеркнула, что патриотическое воспитание - тема непростая.

- На мероприятие мы пригласили представителей молодежных общественных организаций и движений, которые занимаются патриотическим воспитанием в Ростовской области, - это поисковики, движение «Бессмертный полк», движение «Дороги славы – наша история», те, кто занимается патриотической работой ежедневно. В первую очередь мы хотим обсудить то, как можно повысить эффективность взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций для того, чтобы эта работа стала более комфортной и результативной. Прошлый год был очень сложным. Мы все работали в онлайне, проводили онлайн-акции и форумы патриотической направленности. Возможно, это правильно, поскольку соцсети заполнились контентом патриотического содержания. Но все-таки пора переходить в офлайн и принимать ряд важных решений, - рассказала Екатерина Стенякина.

В свою очередь председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по делам военнослужащих, депутат Григорий Фоменко отметил, что довольно долгое время тема патриотического воспитания в нашей стране оставалась, к сожалению, в тени.

- И отрадно отметить, что сегодня руководство страны и в первую очередь Президент России Владимир Владимирович Путин принимают меры, направленные на возрождение системы патриотического воспитания подрастающего поколения. Сегодня мы собрались в историческом месте, где солдаты Красной армии совершили великий подвиг. И очень символично, что именно здесь обсуждается тема патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, - обратился к собравшимся Григорий Фоменко.

Затем участники встречи коснулись тем изменения ценностных ориентиров молодежи, сохранения исторической памяти народа, защиты исторической правды.

Кроме того, обсуждалась возможность создания музея истории донской столицы.

Отдельно были затронуты вопросы государственной поддержки работы общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи, и меры, необходимые к принятию на областном и федеральном уровнях.

- Два года назад правительство Ростовской области выделило гранты для НКО на реализацию патриотических проектов, - озвучила Екатерина Стенякина.

Депутат выразила уверенность, что сейчас очень важно изучить двухлетнюю практику реализации этих грантов.

- Понять, что получилось, а что - нет, возможно, нужно пересмотреть нормативные акты, может, необходимо увеличить объем финансирования. Все эти предложения мы ждем от наших некоммерческих организаций. Мне очень хочется сказать спасибо тем общественным организациям, которые воспользовались этой мерой поддержки. Один из проектов, который был реализован за счет мер поддержки в сфере патриотического воспитания, - это установка на территории Ростовской области желтых дорожных информационных знаков, рассказывающих о том, что происходило на территории нашего региона во время Великой Отечественной войны.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

На заседании круглого стола также говорили о патриотическом воспитании в школах и школьных музеях.

- В прошлом году мы все проголосовали за поправки в Конституцию страны, - отметила Екатерина Стенякина. – Президент России внес изменения в федеральный закон об образовании. Это значит, что тема патриотического воспитания появилась и в школах. А есть ли у НКО доступ к школьникам? А только ли учителя будут заниматься патриотическим воспитанием? И что вообще делать с руководителями школьных музеев? Эти вопросы мы должны решить в ближайшее время.

По итогам дискуссии было принято решение о подготовке соответствующих рекомендаций.

- И нам бы очень хотелось внести изменения в ряд нормативных актов. В Ростовской области работает региональный закон о патриотическом воспитании. Совершенен ли он, либо нужны какие-то изменения? У нас есть совет по патриотическому воспитанию, который возглавляет первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Достаточно ли полномочий этому совету? Может, нужно как-то переформатировать его работу? Мы готовы предлагать и вносить необходимые изменения, - подытожила депутат Екатерина Стенякина.

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