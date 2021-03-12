ФК "Ростов" - ФК "Химки" 12 марта: что происходило после матча. Фото: ФК "Ростов"

В пятницу, 12 марта, в 19:00 в рамках чемпионата России ФК "Ростов" сыграл в гостях с ФК "Химки". Игра была весьма напряженной, команды соревновались практически на равных, но хозяевам поля все-таки удалось выйти вперед во втором тайме, "Ростов" почти отыгрался, но Соу оказался в офсайде. Напомним, что в прошлой игре, прошедшей 6 марта, ростовчане сыграли вничью с "Сочи".

ХОД ИГРЫ:

На старте приоритет был на стороне "Химок", хозяева поля подолгу владели мячом и делали подходы к воротам Сергея Песьякова. Ближе к середине тайма «Ростов» перехватил инициативу и перевел игру на чужую половину. Хорошие шансы отличиться имели Махатадзе, Соу,Тугарев, однако во всех случаях мяч проходил мимо ворот.

На 47-й минуте арбитр после фола на Мирзове в штрафной «Ростова» указал на точку. Пострадавший игрок ударом успешно реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд.

- На 71-й минуте Соу мастерски сыграл внутри штрафной «Химок» и отправил мяч в сетку ворот. Однако арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры, - рассказали в пресс-службе ФК "Ростов".

Итог встречи - хозяева одержали победу с минимальным счетом - 1:0.

На брифинге Валерий Карпин заявил, что обе команды сегодня играли в антифутбол. Кроме того, возникли вопросы и к судейству.

- Не мое дело обсуждать работу судей. Мне прислали стоп-кадры, которые говорят сами за себя. Все это люди разберут. По пенальти в наши ворота есть вопросы, как и по не назначенному пенальти за фол на Полозе. По отмененному голу тоже есть вопросы, - заявил Карпин.

Кроме того, по словам тренера, команде понадобилось время, чтобы привыкнуть к газону и сильному ветру.

- Обе команды пытались упростить игры: было много верховой борьбы, длинных передач. Мы ожидали, что в созидании мало чего будет получаться. Наши амбиции — выкладываться в каждом матче и играть на победу, - прокомментировал игру тренер "Химок".

РЕАКЦИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Фанаты команды абсолютно уверены, что победа "Химок" была незаслуженной. Ничейный результат был бы верным, по их мнению, так как на всех стоп-кадрах было отчетливо видно, что перед отмененным голом Соу не был в офсайде.

"Если команда не подаст протест после этого, то им явно не нужен чемпионат. В таких условиях невозможно играть," - поделился своим мнением один из ярых болельщиков в соцсети.

Другие же решили, что в проигрыше "Ростова" стоит винить тренера, который, по их мнению, никак не может сыграть команду вместе.

"Большинство сейчас изольет свой гнев на судейство... А я бы вызвал в школу родителей Валеры... С такой игрой - бороться за выживание... Ибо плакаться на судейство в игре с "Химками", еле набравшими денег на участие в чемпионате - это ДНО..." - написал еще один фанат.

Нашлись и те, кто грешил на игроков. Их не устраивала игра того или иного футболиста. Казалось, что в каждом они способны найти изъян.

"Зачем говорить о судье??? Поговорите о Глебове, который ни одного паса вперёд ни дал!!! О Норманне, которого не было на поле... О Тугареве, который привёз пеналь в простой ситуации. А Поярков, бьющий с фланга с закрытыми глазами... Одно светлое пятно это Соу... Он реально крут", - посетовал болельщик.

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