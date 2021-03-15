Донские депутаты обсудили проблемы первичного медицинского звена

В Законодательном собрании во время круглого стола обсудили проблемы организации работы первичного звена в здравоохранении. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области прошел круглый стол, участники которого затронули важные проблемы организации работы первичного звена в здравоохранении Ростовской области.

Тема круглого стола выбрана неслучайно. 2021 год на Дону объявлен Годом первичной медико-санитарной помощи. Многое предстоит сделать: закупить оборудование для нужд 83 больниц, капитально отремонтировать ряд медицинских учреждений, купить санитарный автотранспорт для 36 муниципальных учреждений здравоохранения.

С докладами на тему проблем в первичном медицинском звене выступили различные спикеры, в том числе и министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев. Также на заседании присутствовала заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

Однако, как сообщил первый вице-спикер донского парламента, депутат Сергей Михалев, в ходе обсуждения вопросов появилось больше, чем ответов на них.

- Есть вопросы, которые длительное время на слуху. Прежде всего, это кадровое обеспечение. Те шаги, которые принимаются на федеральном и региональном уровне, не дают полного эффекта. В Ростове-на-Дону первичное звено укомплектовано врачебными кадрами на 62%, а, по словам представителей муниципалитетов, в сельской местности этот показатель еще ниже – 50-52%. Поступили различные предложения, касающиеся обеспечения медицинских работников жильем и выполнения указа президента по уровню заработной платы. Кроме того, были озвучены чисто практические вопросы. Например, в больницы закупается дорогостоящее оборудование, но сервисного обслуживания, ремонтной базы , и специалистов нет. И каждому приходится решать эту проблему самостоятельно. Серьезный вопрос сегодня подняли медики о профилактике заболеваемости и диспансеризации, -прокомментировал депутат Сергей Михалев.

Как сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, в 2020 году 50% умерших от коронавируса не имели вообще никакой медицинской документации, то есть люди ни разу не проходили медицинское обследование.

Юрий Кобзев в своем выступлении также сообщил, что перед сферой первичной медико-санитарной помощи на 2021 год стоят важные задачи. Одна из них - увеличение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами: врачами – до 83,1%, средними медицинскими работниками – 77,3%.

По итогам заседания круглого стола будет составлен перечень рекомендаций, которые направят во все задействованные в модернизации первичного звена в донском здравоохранении структуры и ведомства.

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