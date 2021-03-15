«Их нам послал Бог»: Сотрудники ДПС спасли от смерти многодетного отца

Андрей Морозов (слева) и Виталий Нечаев (справа) исполнили не служебный, а человеческий долг. Фото: предоставлено героями публикации

В донском регионе благодаря случайности, а также человечности полицейских, удалось сохранить детям отца, а женщине – мужа. Виктория и Михаил вместе с восьмилетним сыном возвращались от друзей домой. На трассе между Ростовом и Аксаем их остановил наряд ДПС.

«СЫН ПЛАЧЕТ, А «СКОРОЙ» ВСЕ НЕТ»

- За рулем была я. Остановилась. Пока я разговаривала с полицейскими, мужу стало плохо. Я подошла к машине, открыла дверь, а Миша просто вывалился из салона на землю. Он потерял сознание. Ребята-полицейские посадили мужа обратно в салон, пытались привести в себя, но ему не становилось лучше, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Виктория.

Сотрудники ДПС, видя, что привести в чувство человека не получается, вызвали скорую помощь. Однако врачи все не ехали и не ехали. А Михаилу становилось только хуже. В какой-то момент тело мужчины скрутил эпилептический припадок.

- Мужа просто начало трусить. Я от страха растерялась. Сын плачет, а «скорой» все нет и нет, - делится подробностями ночной поездки Виктория.

Тогда сотрудники полиции взяли ситуацию полностью под свой контроль.

- Один из них сел за руль моей машины. Второй с мигалками поехал впереди, - продолжает собеседница.

Таким образом, Михаила довезли до больницы в Аксае.

- Они начали стучать в двери отделения и кричать врачам, чтобы те быстрее помогли нам. Затем усадили мужа на каталку и довезли до отделения реанимации, - продолжает Виктория.

Кроме этого, мужчины еще успокоили и сына Михаила. А после уехали дальше нести свою службу.

ИХ ИМЕНА БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА

В ту страшенную ночь Виктория даже не спросила у спасителей мужа, как их найти. Говорит, что просто не сообразила. Женщина запомнила лишь одно имя – Виталий.

- А на утро, когда стало ясно, что опасность миновала, и жизни мужа ничего не угрожает, стала через знакомых разыскивать ребят, которые спасли мужа, - продолжает женщина.

Так с помощью сарафанного радио Виктория нашла тех, кого не устанет благодарить теперь всю жизнь: старшего инспектора ДПС, капитана полиции Виталия Нечаева, и старшего инспектора ДПС, старшего лейтенанта полиции Андрея Морозова.

- Их нам послал Бог. Если б не ребята, мужа бы уже не было в живых. Я бы осталась одна с тремя детьми на руках. Вы знаете, в последнее время я стала разочаровываться в людях. Но Андрей и Виталий помогли мне обрести веру в людей вновь, - рассказывает Виктория.

Кстати, как только Михаила выписали из больницы, он вместе с женой приехал к госавтоинспекторам, поблагодарил и пожал руку.

- Их имена будем помнить всегда. Спасибо за то, что спасли мужу жизнь, - сказала Виктория.

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