Появилось видео крупного пожара в магазинах в центре Ростова 16 марта 2021 года

Клубы дыма над горящим зданием. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Во вторник, 16 марта, пожар вспыхнул в двухэтажном торговом здании в Пролетарском районе Ростова. Загорелся один из магазинов с косметикой и бытовой химией, расположенный на втором этаже здания на 37-ой линия, 93 "а". Пламя стало стремительно распространяться по помещениям. Очевидцы сообщили о произошедшем спасателям и сняли это на видео.

- О пожаре стало известно в 13:06. На место выехали спасатели. Они тушили огонь на площади 70 квадратных метров. Спустя почти час площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров. Бригада спасателей увеличена до 67 человек и единиц техники 20 тех, из которых от МЧС 58 сотрудников и 17 машин. Локализация огня произошла в 14:13, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Из помещений небольшого торгового комплекса эвакуировали около 70-ти человек. В их числе оказались сотрудники и люди, которые пришли за покупками.

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