Биография Юрия Шикунова, вице-чемпиона Европы по футболу в составе СССР

Рассказываем главное о жизни Юрия Шикунова. Фото: Российская Премьер-Лига.

Биография футболиста Юрия Шикунова - удивительная история успеха. Будучи мальчиком он начал выступать за таганрогский клуб, а спустя 14 лет стал вице-чемпионом Европы. В память о легенде спорта вспоминаем главные моменты его биографии.

ГОНЯЛ МЯЧ ВО ДВОРЕ

Юрий Шикунов родился и вырос в Таганроге. Он учился в обычной средней школе № 9 и с детства увлекался футболом. Сначала он просто гонял мяч с соседями и ребятами во дворе возле дома. Увлечение переросло в серьезные занятия спортом в 1950 году, когда 11-летнего мальчика пригласили в местный клуб «Авангард».

Спустя несколько матчей талантливого мальчика заметил известный в то время футболист Владимир Кутушев. Шикунова позвали в ведущий таганрогский клуб «Торпедо», где он сразу себя проявил. Так, он помог команде обыграть ростовский «Динамо» в областном Кубке газеты «Молот».

В СКА Юрий Шикунов начал выступать на позиции хавбэка.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

В 1957 году 18-летний Юрий Шикунов играл в основном составе «Торпедо». По окончании сезона футболиста пригласили в команду класса «Б». Попасть сюда было престижно — игроков рассматривали как резерв для футбольных клубов-лидером страны.

Вскоре полузащитник вошел в состав молодежной сборной страны. Здесь его звезда по-настоящему зажглась. В финале турнира в Бельгии советская сборная разгромила английский клуб со счетом 2:0. Один из голов забил Юрий Шикунов.

После успешного выступления Шикунову начал получать приглашения от ведущих клубов: московского «Торпедо», ленинградского «Зенита», сталинского «Шахтера». Однако в то же год его призвали в армию — вместо этого он получил военник и присоединился в СКА.

КАРЬЕРА В СКА

В 1959 году Шикунова снова пригласили в молодежку СССР. В итоге на турнире в Сан-Ремо он получил травму коленей и ненадолго выбыл. Восстановившись, в мае он дебютировал в составе СКА в игре с «Зенитом».

В середине сезона нападающего вызвали на позицию левого полузащитника. У него стало получаться — в итоге он так и остался на всю жизнь хавбеком.

Тот сезон армейцы завершили на четвертом месте. Для новичка Юрия Шикунова это был высокий результат.

ВИЦЕ-ЧЕМПИОН

Почти вся карьера Шикунова прошла в ростовском СКА. В 1964 году его вызвали в сборную СССР. В составе национальной команды он стал серебряным призером Чемпионата Европы. Тогда наши футболисты уступили лишь Испании — 1:2. Шикунов в этом матче не участвовал из-за травмы коленей.

Шикунову все же удалось привести к успеху и собственную команду. В 1966 году росковский СКА стал вице-чемпионом СССР.

В 1968 году Юрий Шикунов завершил карьеру в «Ростсельмаше». После этого он руководил командой СКА, тренировал «Ростсельмаш» и «Шахтер». Является заслуженных тренером страны, дважды входил в список 33 лучших футболистов СССР.

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