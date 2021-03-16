Умер Юрий Шикунов, вице-чемпион Европы по футболу 1964 в составе сборной СССР

Юрий Шикунов прославился, играя в составе СКА. Фото: premierliga.ru.

Умер легендарный игрок сборной СССР Юрий Шикунов. Известный ростовчанин был вице-чемпионом Европы и Советского союза по футболу.

О смерти Юрия Шикунова сообщает Российская Премьер-Лига. Причины смерти футболиста не уточняются.

Юрий Иванович родился и вырос в Таганроге. Он начал карьеру в местной команде «Авангард». Спустя всего несколько матчей его пригласили в таганрогскую команду «Торпедо». Позже перешел в СКА из Ростова-на-Дону. В составе ростовской команды он завоевал серебро чемпионата Советского союза 1966 года.

Кроме того, Шикунов выступал за сборную страны. В составе национальной команды он стал серебряным призером Чемпионата Европы 1964 года.

После завершения карьеры Юрий Шикунов стал тренером СКА. Позже он возглавил «Ростсельмаш». Его дважды признавали одним из 33 лучших футболистов.