Стильный мэйк и фотосет: донские старушки побились за звание самой прекрасной в конкурсе красоты

Героине этого косплея - 94 года! Фото: группа "Старост в радость" в "ВКонтакте"

В Ростовской области прошло мероприятие, которое показало, что не только любви, но и красоте покорны все возрасты. В состязании «Красота золотого возраста – 2021» приняли участие почти полсотни женщин. Самой молодой - 60 лет, самой почтенной уже 94 года! Правда, в этом году из-за коронавируса выборы лучшей проходили в режиме онлайн, поэтому свои номера женщины присылали на суд жюри по электронной почте.

Участницы состязания показали себя во всей красе. Фото: Таганрогский ДИПИ № 2

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» культуролог Таганрогского дома-интерната для инвалидов и престарелых №2 Ольга Подлесная, конкурсная часть состояла из трех заданий: визитка, творческий номер и ожившая картина - представление себя в образе героини известной картины.

А вот еще один интересный косплей. Фото: "Старость в радость"

- К примеру, одна из моих подопечных, 90-летняя Раиса Петровна Обезьянина, прожила интересную насыщенную жизнь. Ей покойный муж был морским офицером. Лариса Петровна воспитала двоих детей. Работала и учителем начальных классов, и дирижером хора. Умеет водить грузовик, отлично плавает и стреляет по мишени, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Ольга Подлесная.

Второй этап конкурса позволил проявить участницам золотого возраста настоящий полет фантазии.

Живые картины удались участницам. Фото: группа в "ВКонтакте" "Старость в радость"

Женщины придумывали себе образы героинь известных картин. Потом подбирали соответствующий макияж и наряды, а затем в этом луке с удовольствием позировали перед камерами фотографа. Так, был косплей и на «Девочку с персиками» Валентина Серова, и на «Неизвестную» Ивана Крамского, и на «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи.

Участницы конкурса получили в конце ценные призы. Фото: Таганрогский ДИПИ № 2

На и, наконец, творческий конкурс. Он заключался в том, что участницы должны были продемонстрировать сценку из сказки или литературного произведения.

Красоте все возрасты покорны. Фото: Фото: Таганрогский ДИПИ № 2

Кто-то изобразил Золотую рыбку, кто-то – злую сводную сестру Морозко. Ну а победительница, занявшая первое место, предстала в образе Пиковой Дамы.

- Правда, Лариса Петровна, в отличие от пушкинской героини, не умирала в конце. Вместо этого она продекламировала свой девиз по жизни: «Чтобы быть счастливой, надо любить и делать добро», - рассказала соцработница.

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