Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 марта 2021: скончались пять зараженных

Жертвами ковида за сутки стали пять человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших составил 94 человек. Всего по Ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом заразились 246 жителей. Общее число инфицированных достигло 77 225 пациентов.

Положительные тесты на ковид получили жители 38 городов и районов области. Среди заболевших 30,1% - жители в возрасте от 18 до 45 лет. 36,6% зараженных - от 46 до 65 лет. 21,5% инфицированных дончан - от 66 до 79 лет. 6,1% - пенсионеры старше 80 лет, 5,7% - дети.

По результатам вскрытия подтвердилась смерть пяти человек. Это четыре женщины, самой молодой из которых 42 года, самой возрастной — 86 лет. Скончался также 41-летний мужчина. У всех зараженных были сопутствующие хронические заболевания. За все время пандемии жертвами ковида стали 3 320 человек.

За сутки вылечились 346 зараженных. С начала пандемии выздоровели 68 564 пациентов.

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