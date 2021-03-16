COVID-19 унес жизни еще пяти жителей Ростовской области

В Ростовской области люди продолжают умирать после заражения коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Дону с момента начала пандемии коронавируса медики зарегистрировали 3320 смертельных случаев из-за COVID-19, из которых за минувшие сутки погибли пятеро. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области во вторник, 16 марта.

- Врачи не смогли спасти жизни четырех женщин в возрасте от 42 до 86 лет и 41-летнего мужчину. Все эти люди имели сопутствующие болезни, которые осложняли лечение, - рассказали в региональном центре оперативного мониторинга коронавирусной инфекции.

Сейчас в донских больницах все необходимое лечение от коронавируса получают 1719 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 34 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких медики подключили всего 167 человек. Без помощи этой техники люди не могут самостоятельно дышать.

Одним из самых эффективных методов борьбы с коронавирусом врачи считают вакцинацию. Прививку против коронавируса сделал губернатор Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 77 тысяч человек

Большую часть из них медики успешно вылечили (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.