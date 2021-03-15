Вакцину против коронавируса получили почти 102 тысячи жителей Ростовской области

После прививки придется соблюдать масочный режим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области медики продолжают вакцинировать людей против коронавирусной инфекции. Общее число пациентов, сделавших прививки, достигло и 101898 человек, из которых за минувшие сутки – 104. Об этом сообщило правительство донского региона в понедельник, 15 марта.

- Двухэтапное введение препарата «Спутник V» донские медики выполнили в отношении 54933 человек. Все эти люди завершили вакцинацию, - сообщили в региональной пресс-службе.

Даже после прививки против коронавируса людям придется соблюдать масочный режим, часто мыть руки и по возможности избегать большого скопления незнакомых людей. Все этим меры необходимо соблюдать до тех пор, пока в организме не выработаются антитела. На это уходит более одного месяца.

Прививки против коронавируса можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или в мобильном пункте. К вакцинации желающих могут не допустить по показаниям врача.

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