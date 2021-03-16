Губернатор Ростовской области рассказал о своем самочувствии после вакцинации против коронавируса

Василий Голубев сделал прививку против коронавируса. Фото: wikipedia.org

В Ростовской области продолжается массовая вакцинация дончан против коронавируса. Сделать прививку решился губернатор Василий Голубев. Глава региона получил два компонента препарата «Спутник V», разработанного сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

- После прививки прошло достаточно времени, чтобы оценить вакцину. Я считаю препарат эффективным, - сказал Василий Голубев в эфире одного из местных телеканалов.

Глава региона попросил людей с особым вниманием отнестись к своему здоровью, особенно во время пандемии коронавируса. Общее число зараженных ковидом превысило 77 тысяч человек.

Вакцинацию в Ростовской области полностью завершили 59095 человек. Всего прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 103309 человек.

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