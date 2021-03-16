Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 77 тысяч человек

Сотрудникам лабораторий продолжают приходить положительные тесты на ковид Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за минувшие сутки сотрудники лабораторий провели 1611 тестов на наличие COVID-19. Коронавирусную инфекцию за минувшие сутки выявили у 246 жителей Дона. Общее число зараженных достигло 77225 человек. Об этом сообщает региональное правительство во вторник, 16 марта.

- Новые случаи заражения обнаружили в 38 городах и районах Ростовской области,- сообщают в пресс-службе. - Лидером по числу заражений стала донская столица, где зарегистрировали 94 больных с COVID-19. В Семикаракорском, Зерноградском, Неклиновском районах - по восемь зараженных, в Новочеркасске, Гукове, Батайске, Белокалитвинском и Азовском районах - по семь заболевших ковидом.

С момента начала пандемии на Дону медикам удалось спасти жизни уже 68564 человека, а также за минувшие сутки – 346 пациентов. Известно, что в организме людей, которые переболели коронавирусом, должны выработаться антитела. Именно поэтому тем, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, будет отказано в вакцинации.

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