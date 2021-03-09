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На Дону прививки против коронавируса вакциной «Спутник V» сделали более 93 тысяч человек

Часть из них полностью завершили вакцинацию
Мария ШАБАНОВА
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Донские медики продолжают массовую вакцинацию

Донские медики продолжают массовую вакцинацию

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дону продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Прививку препаратом московских ученых из Института им. Гамалеи «Спутник V» в Ростовской области сделали уже 93 198 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве во вторник, 9 марта.

- Препарат вводится в организм пациента дважды. После первой прививки вторая ставится через три недели. Полностью завершили вакцинацию уже 36 212 человека, в том числе за минувшие сутки - 448, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Воспользоваться правом получения бесплатной вакцины могут люди старше 18 лет без хронических заболеваний, не болевшие коронавирусом в последние полгода, а также прочими инфекционными заболеваниями. В прививке будет отказано детям, беременным и кормящим женщинам.

Сделать прививку жители донского региона могут в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах вакцинации.

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