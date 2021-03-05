В Ростове новый пункт вакцинации открыли в торговом центре

Поставить прививки ростовчане смогут в «Мегамаге»

Ростовчане теперь смогут сделать прививку от коронавируса во время прогулки по торговому центру, который находится на Пойменной, 1. Это уже третий мобильный пункт в донской столице. Об этом сообщает городская мэрия.

- Увеличение количества таких пунктов даст возможность охватить вакцинацией больше людей, - сказала замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

На территории торгового комплекса работают медики городской больницы №8. Специалисты уже приняли первых желающих провакцинироваться. Сделать прививку в этом отделении можно только после положительного решения врача, который проверяет людей на наличие противопоказаний. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Прием на Пойменной, 1 ведется по будням с 13:00 до 20:00, а также с 12:00 до 19:00 - в выходные и праздничные дни.

В конце февраля мобильный пункт вакцинации заработал на Стачки, 25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прививки против коронавируса сделали более 85 тысяч жителей Ростовской области

Многие завершили вакцинацию (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.