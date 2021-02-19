В Ростове-на-Дону прививку от коронавируса можно сделать в торговом центре

Желающим получить вакцину придется заполнить анкету. Фото: пресс-служба ростовской мэрии.

Жители Западного жилого массива смогут сделать прививку от коронавируса во время прогулки. Первый мобильный пункт в донской столице открылся в торговом центре, что на Малиновского, 25.

Медики уже приняли первых желающих провакцинироваться. Воспользоваться правом сделать прививку в этом отделении могут все желающие, без привязки к району проживания.

- Вакцинация бесплатна для ростовчан. Пункт работает с 11 до 17 часов, - уточнили в пресс-службе ростовской мэрии.

Предварительно врачи проведут с пациентами беседу. Людям зададут вопросы о наличии болезней, состоянии здоровья, перенесенных инфекциях, а также прочих противопоказаниях. При себе у ростовчан должны быть паспорт и медполис.

Сейчас в донской столице работают уже 30 прививочных пунктов во всех поликлиниках. Ростовские медики ежедневно ставят прививки более двум тысячам горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону: все пункты вакцинации

В среднем в день на прививку записываются 650-750 человек. А привить от опасного вируса планируют порядка 60 процентов взрослых жителей. (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.