Результаты тестов привитых против коронавируса ростовских врачей оказались положительными

Привитые врачи все равно заразились COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Дону несколько медиков, получивших вакцину от ковида, заболели. Прививка не помогла врачам избежать заражения.

Оказалось, что доктора из "красной зоны" сделали прививку в надежде обезопасить себя от болезни. Спустя несколько дней, у них появились все симптомы заражения. Тест показал наличие в организме коронавируса. Теперь второй этап прививки им строго противопоказан.

- У них заболевание проходит, как у обычных пациентов госпиталя, у которых нет прививки, - отметила главный инфекционист регионального Министерства здравоохрания Светлана Водяницкая в эфире «Дон-ТР».

По ее словам, это связано в тем, что антитела в организме людей вырабатываются со временем.

Сейчас в Ростовской области вакцинация идет полным ходом. Людей прививают «Спутником V». Весной в регион планируют поставить еще одну вакцину - «ЭпиВакКорону».

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