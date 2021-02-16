Напряженная ситуация с коронавирусом сохраняется в 18 городах и районах Ростовской области

Только один район вошел в зеленую зону. Фото: Алиса ТИТКО

В красную зону по заболеваемости коронавирусом попали 18 городов и районов Ростовской области. Об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Бондарев.

Много заболевших по-прежнему в Батайске, Гукове, Звереве, Зерноградском, Кагальницком и других районах. При этом есть среди них и те, где ситуация особенно сложная.

— В таких районах, как Тарасовский, Тацинский, Песчанокопский и Егорлыкский, все показатели — в красной зоне. Они значительно превышают среднеобластные значения, — пояснил Сергей Бондарев.

В зеленой зоне сейчас находится всего один район — Цимлянский. Остальные 36 городов и районов остаются в желтой зоне.

Напомним, в феврале города и районы области условно разделили по так называемому принципу светофора. В зависимости от ситуации с ковидом территории распределили по зонам — красной, желтой и зеленой. Позже в зеленой и желтой зоне отменили ряд ограничений.

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