Простые секреты красивой фигуры: эксперт рассказала, как быстро стать стройной

Стройная фигура - в ваших руках! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна – время, когда расцветает не только природа, но и женская красота. Дамы избавляются от пуховиков и активно скупают платья. Но в вопросах имиджа важную роль играет, в первую очередь, не гардероб, а фигура. «Комсомольская правда – Ростов» запустила проект «В чем вопрос». Каждую пятницу, в 19.00 , мы проводим в социальной сети «ВКонтакте» стримы, спикерами которых являются эксперты в различных областях жизни.

Так, в нашей студии побывала врач - эндокринолог, диетолог центра «Женское здоровье» Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра Елизавета Дзантиева. Она рассказала о том, как комфортно и правильно сбросить вес, а также развеяла мифы о похудении.

ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ НЕТ!

- Часто девушки, женщины начинают скидывать вес либо к теплому сезону, либо к определенному событию. Если к весне не удалось похудеть, возможно ли похудеть к лету?

- У нас есть такой стереотип: мы худеем то к какому-то мероприятию, то к весне, то к лету. Может, отчасти, это хорошо, так как это мотивация для человека. Но все-таки важно понимать, что надо поддерживать и контролировать вес постоянно. Если говорить о конкретных рамках в процессе снижения веса, то я хотела бы отметить, что похудение должно быть медленным, постепенным, планомерным. Сказать, какое количество килограммов надо терять за определенный промежуток времени, сложно, так как это зависит от индивидуальных особенностей организма: половая принадлежность, генетическая предрасположенность, изначальный вес. Но, в принципе, нормальным считается снижение веса на один процент от исходной массы в неделю. Если человек, к примеру, весит в районе 70 килограммов, то допустимое снижение веса – около 700 граммов в неделю. Важно помнить, что быстрое снижение веса не всегда здорово для организма. Организм воспринимает это как стрессовую ситуацию. И в дальнейшем могут быть негативные последствия.

Так, одно из побочных действий сильного и резкого похудения - это то, что килограммы потом возвращаются также быстро, как ушли. Я всегда говорю пациентам: «Все, что быстро уходит, также быстро потом и возвращается». Если человек, допустим, правильно питается, придерживается рекомендаций и планомерно снижает вес, то небольшие погрешности никак не скажутся на программе снижения веса. Если есть резкие колебания килограммов то вверх, то вниз, то малейшее отступление от диеты сразу приводит к тому, что можно набрать еще больше килограммов, - ответила на вопрос Елизавета Дзантиева.

Елизавета Дзантиева рассказала о том, как худеть правильно Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

- Чего категорически нельзя есть, если стремишься похудеть?

- Я всегда предлагаю сразу убрать несколько видов продуктов: в первую очередь, сладкие газированные напитки, потому что это очень калорийные и бесполезные для организма продукты. Во-вторых, фаст-фуд. В-третьих, пищу, которая жарится в большом количестве масла: пирожки, изделия в кляре и так далее. А также сосиски и другие колбасные изделия, потому что в них содержится очень много добавок и транжиров. Но если очень хочется что-нибудь из этого употребить, то в небольшом количестве можно. Во всем главное – мера и количество. В целом, крайне запрещенных продуктов нет.

ОПАСНОСТЬ СЕМЕЧЕК

- Что такое скрытые калории? И насколько они вредны для фигуры?

- Да, действительно, есть такое понятие, как скрытые калории. Это продукты, употребляя которые, мы не принимаем во внимание их высокую калорийность. Нам кажется, что это нейтральный продукт. Но, на самом деле, он в себе содержит много так называемых скрытых калорий.

Для примера возвращаюсь к газировке. Очень часто она расценивается как просто напиток. Но, задумайтесь, в 100 граммах колы содержится 42 килокалории. Стакан или баночка колы – это уже около 150 килокалорий, плюс она содержит около пять-шесть ложек сахара. Поэтому человек, выпивая стакан колы, никаких питательных веществ не получает, а вот много сахара – да. То же самое касается и соков, даже свежевыжатых и, тем более, пакетированных. По сути, что такое сок? Это выжимка из фруктов. Стакан сока содержит примерно 120- 150 килокалорий и также большое количество сахара. Если сок пакетированный, то производитель туда добавляет дополнительный сахар.

Все мы любим кофе: с молоком, капучино. Обычный кофе практически не содержит калорий, но когда мы добавляем туда молоко, сливки, то на кружку приходится уже 100-150 килокалорий. Если мы выпиваем кофе с сиропом, то мы получаем 200-250 калорий! И это расценивается как полноценный десерт. Вроде бы человек ничего не поел, а получил то количество энергии, которое равно, допустим, небольшому пирожному.

Отдельно хотелось бы сказать о модных современных и вроде бы здоровых продуктах. Очень часто они идут под маркировкой «фитнес», «протеиновый батончик» и так далее. В этом случае надо обращать внимание на состав. На упаковке может быть указано, что продукт не содержит сахара, но в нем будет фруктоза, патока или какие-то другие заменители сахара, что, по сути дела, по калоражу идентично. Протеиновые батончики тоже очень калорийны.

Орехи и семечки – очень полезный, но калорийный и жирный продукт! В 100 граммах семечек содержится суточная норма жира для человека. Поэтому важно соблюдать меру.

ПОСТ – ВРЕМЯ ДЛЯ ДУШИ, А НЕ ДЛЯ ТЕЛА

- Актуальный вопрос во время Великого поста: поможет ли отказ от мяса похудеть?

- Отказ от мяса однозначно не поможет похудеть. Пост ни в коем случае не стоит рассматривать как диету. Наоборот, иногда во время поста даже можно набрать вес. Мнение о том, что в пост можно похудеть, сложилось из-за того, что, допустим, человек привык питаться калорийно, потом убирает мясо, соответственно, урезает калории - и вес снижается.

Но на самом деле полностью исключать мясо не очень полезно. Мясо – это белок, тоесть источник построения всех клеток организма. Поэтому при резком ограничении белка можно заметить ухудшение качества кожи, волос, ногтей. В период Великого поста надо получать все питательные вещества в полном объеме. Животный белок следует заменять на растительный. Его пытаемся достать из бобовых, грибов, орехов и семечек.

- Можно ли сбросить вес без дополнительных физических нагрузок, а только за счет урезания калорий?

- Вполне можно, это абсолютно точно. Опять же, снижение веса – это дефицит калорий, мы их тратим в процессе повседневной жизни. Но просто ограничение калорийности рациона может привести к снижению веса даже без спорта, но физическая нагрузка – это дополнительная трата калорией, она помогает подтянуть тело, мышцы, улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Но все равно в вопросах похудения важную роль в первую очередь играет именно питание.

- Сейчас эпоха бодипозитива, отношение к женщинам с формами меняется. Но, если не брать в расчет эстетическую сторону вопроса, как лишний вес сказывается на здоровье?

- Я однозначно могу сказать, что лишний вес – это не только вопрос эстетики. Сейчас ожирение уже приобретает характер эпидемии. И не зря ВОЗ назвала его неинфекционной эпидемией 21 века. Вы только задумайтесь: сейчас на планете больше 30 процентов людей имеют лишний вес и ожирение. Когда ко мне на прием приходит пациент с избыточным весом, я вижу в нем не только эстетические моменты, я вижу, в первую очередь, какие угрозы лишний вес несёт здоровью. Лишний вес повышает риск развития таких грозных заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, подагра, поражение сосудов, нарушение репродуктивной системы, причем, как у женщин, так и у мужчин. Это связано с тем, что жировая ткань является гормонально активным органом.

Также избыток веса - это нагрузка на суставы, которые со временем повреждаются. Поэтому важно помнить, что избыток килограммов негативно сказывается на здоровье. Вес необходимо контролировать, это путь к здоровью и долголетию.

Отметим, зрители нашего стрима могли в режиме онлайн задавать спикеру различные вопросы. Елизавета Дзантиева никого не оставила без внимания и ответила всем. Так, у нее спрашивали о кето-диете, восстановлении веса в период лактации и многом другом. Самым актуальным, по мнению нашего гостя, стал вопрос об интервальном голодании. Автору вопроса Елена Дзантиева подарила презент – возможность прийти к ней на бесплатную консультацию.

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