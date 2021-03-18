Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону 2016: как погибли 62 пассажира и члена экипажа

Жертвами авиакатастрофы стали 62 человека. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону 2016 — с дня трагедии прошло пять лет. В тот год, 19 марта, вблизи аэропорта упал самолет «Боинг 737-800» из Дубаи. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа — все они погибли. «Комсомольская правда-Ростов» вспоминает, как разворачивались события в тот роковой день.

ДВА ЧАСА КРУЖИЛ НАД АЭРОПОРТОМ

В ночь на 19 марта в Ростове-на-Дону резко ухудшилась погода, бушевал порывистый ветер, не прекращался дождь. Тем не менее местный аэропорт оставался открытым, погодные условия не нарушали полетные задания. В 1:39 авиалайнер «Fly Dubai» начал заходить на посадку в режиме ручного управления. Однако из-за сдвига ветра над посадочной полосой самолет снова набрал высоту и ушел в зону ожидания почти на два часа.

Место трагедии. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

До сих пор неизвестно, почему пилот столько времени кружил над аэропортом, но не отправился на запасной аэродром. Буквально за несколько минут до этого самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться и улетел в Краснодар.

В 3:23 пилот «Боинга» снова запросил у диспетчера разрешение на посадку. Пилот снова не смог посадить самолет и ушел на второй заход. Поднявшись на определенную высоту, он ушел в крутое пике и под крутым углом врезался в землю.

"Боинг" разбился немного левее от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Фото: Правительство РО.

СРЕДИ ПОГИБШИХ – ЦЕЛЫЕ СЕМЬИ

Среди погибших оказалось много семей и молодых людей — кто-то возвращался из отпуска, кто-то — из командировки. На борту самолета находились, например, супруги Олег и Виктория Чистяковы, их шестилетний сын Кирилл. Олег Чистяков возглавлял «Центр пластической хирургии областной клинической больницы». Супруга Виктория была известным в городе хирургом-кардиологом. После трагедии выяснилось, что женщина была беременна.

В трагедии погибла 24-летняя модельер Анна Андреева. Она создавала авторские платья для девочек. Девушка отправилась в Дубаи в командировку.

Жертвой авиакатастрофы стал еще один медик Игорь Пакус. Он возглавлял Областную больницу № 2 и был депутатом Законодательного собрания. В той поездке он был не один, а со своей супругой

Погибли супруга и дочь Валерия Бевзюка, который на тот момент занимал должность главы администрации Азовского района. Марина и Виктория Бевзяк возвращались с отдыха.

ОШИБКА ПИЛОТА

После трагедии появилось много версий того, что стало ее причиной. Одни предполагали, что катастрофа произошла из-за сложных метеоусловий. Появились данные, что сотрудники авиакомпании работают по тяжелому графику, устают и поэтому могут принимать неправильные решения.

В 2019 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал результаты расследования авиакатастрофы в Ростове. Специалисты пришли к выводу, что самолет упал из-за действий пилота.

— Катастрофа самолета Boeing произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании, — говорилось в документе МАК.

Хроника катастрофы. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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