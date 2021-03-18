Особенное детство - особый подход: на Дону парламентарии обсудили проблему обеспечения горячим питанием детей-инвалидов

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Светлана Мананкина стала модератором круглого стола, на котором обсудили вопросы, касающиеся детей с ОВЗ. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону депутаты областного Законодательного собрания собрались за круглым столом и обсудили ситуацию с обеспечением бесплатным горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме донских парламентариев, в заседании участвовали председатель комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, представители областных органов исполнительной власти, прокуратуры, муниципальных образований, общественных организаций.

Отметим, что парламентарии давно уделяют этому вопросу много внимания. Однако неурегулированные моменты все еще остаются.

По словам модератора встречи, председателя парламентского комитета по образованию, депутата Светланы Манакиной, Заксобрание совместно с областным министерством образования и прокуратурой уже в течение двух лет занимаемся вопросом обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья.

СДЕЛАНО УЖЕ МНОГО

- За это время у нас получилось добиться определенных результатов, но нельзя сказать, что сделано уже все. Поэтому сегодня мы, с одной стороны, обсуждаем, чего за эти годы получилось достигнуть. А достигли, на самом деле, немало. С другой стороны, говорим о не до конца урегулированных вопросах, - сообщила Светлана Мананкина.

По ее словам, сегодня в школах региона учатся 13 674 детей с ОВЗ: в колледжах и техникумах – 221 человек, в областных школах-интернатах – более 5000 детей (из них 510 обучаются на дому), в муниципальных школах – 8 415 детей (2231 на дому). Таким образом, вопрос об обеспечении бесплатным горячим питанием детей-инвалидов касается очень-очень многих семей.

- За два года совместными усилиями нам удалось добиться того, что норма по обеспечению бесплатным горячим питанием появилась во всех образовательных учреждениях независимо от того, кто учредитель, - область, государство или муниципалитет. Сегодня все 55 муниципалитетов области в своих образовательных учреждениях, школах, СПО таких детей кормят. Еще два года назад это были только 42 муниципалитета. Остальные же этим вопросом вообще не занимались. Удалось добиться определенных результатов и в обеспечении горячим питанием детей, которые учатся на дому. У нас в регионе почти 20 процентов детей с ОВЗ по медицинским показаниям получают образование дистанционно. Раньше только 16 муниципалитетов области обеспечивали этих детей питанием, - продолжает спикер. - А все остальные муниципалитеты, попросту говоря, не выполняли федеральный закон, который обязывает обеспечить питанием детей –инвалидов независимо от того, учатся они в школе или дома.

Но за последний год ситуация изменилась в лучшую сторону. В сентябре 2020 года депутаты приняли областной закон, который позволил выплачивать компенсацию (от 2700 до 3250 рублей в месяц) семьям с такими детьми, получающими образование в школах-интернатах.

В большинстве муниципальных образований также были приняты решения о поддержке детей с ОВЗ, обучаемых учителями муниципальных школ на дому. Взамен школьного питания в натуральном виде семьи с такими детьми получают сухой паек или денежную компенсацию. Единственный муниципалитет, где этот вопрос так и не решен, - город Шахты.

– За последний год ситуация изменилась коренным образом. Школьники с ОВЗ, обучающиеся на дому, практически во всех городах и районах области стали обеспечиваться либо сухим пайком, либо, что, на наш взгляд, является самым верным решением, денежной компенсацией. То есть родители могут сами распорядиться деньгами и купить именно то, что необходимо их ребенку по особенностям его здоровья. Компенсационная выплата введена в 23 муниципалитетах, в остальных, за исключением города Шахты, семьям с детьми с ОВЗ предоставляют сухой паек, – сообщила Светлана Манакина.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ

Однако все еще остаются нерешенными важные проблемы. Главная из них – неравномерность финансирования питания школьников с ОВЗ в разных муниципальных образованиях.

- Финансовое бремя по обеспечению питанием лежит на учредителе образовательной организации. Если это муниципальная школа, то средства должен выделить муниципалитет. Так гласит федеральный закон об образовании. В результате в одних территориях мы видим 20 рублей в день на питание одного ребенка, а в других - в разы больше. Так, конечно, быть не должно. Качество социальной поддержки не должно зависеть от места жительства семьи. При этом средств должно хватать, чтобы кормить детей в соответствии с СанПиН, то есть не менее 136 рублей на учащегося в день, - подчеркнула Светлана Александровна.

Добиться этого можно внесением изменений в областное законодательство, которые позволят передать полномочия по социальной поддержке в виде бесплатного питания с областного уровня на муниципальный с финансированием, достаточным для исполнения переданного полномочия.

Проблема также может быть решена на федеральном уровне путем устранения противоречия между двумя Федеральными законами – «Об образовании» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Закон об образовании называет льготное питание одной из форм социальной поддержки и требует его обеспечения от учредителя школы, то есть от муниципалитета. Согласно же другому закону социальная поддержка полномочием местной власти не является, это зона ответственности региона, который может передать ее на местный уровень, но только сопроводив необходимыми деньгами.

В связи с этим участники круглого стола рекомендовали комитету по образованию подготовить обращение областного парламента к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости синхронизации двух федеральных законов – отраслевого закона об образования и закона о местном самоуправлении.

«ДЕТИ – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ»

Как сообщила депутат Государственной Думы Лариса Тутова, поднятый парламентариями Заксобрания вопрос действительно заслуживает самого пристального внимания.

- Наши дети – главный приоритет в государственной политике. С первого сентября по поручению президента начали организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, посещающих школы. А благодаря решению губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, помимо учеников начальной школы, бесплатное горячее питание получают и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. А также их родителям предоставляют денежную компенсацию. Могу вас заверить, что не каждый регион может себе такое позволить. Это говорит об особенном отношении к детям на Дону и об особенном отношении в вопросе организации школьного питания. Однако бесплатное питание – это мера социальной поддержки, а меры поддержки не относятся к полномочиям муниципалитета. Это полномочия более высокого уровня: либо субъекта, либо Федерации. По закону о местном самоуправлении государство вправе передавать местной власти свои полномочия, но только вместе с деньгами. Этого сейчас нет. В конце прошлого года депутатами было предложено урегулирование на федеральном уровне вопросов по обеспечению бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Парламентарии направили обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Я поддержала это обращение. Но мы видим, что ответ министерства просвещения не повлиял на конструктивное решение вопроса. Однако мы не опускаем руки. Я считаю, что эта инициатива, которую озвучили депутаты, крайне важна. Она требует разрешения в кратчайшие сроки, - прокомментировала Лариса Тутова.

В ходе дискуссии также отмечалось, что организация питания детей с ОВЗ требует масштабного переоборудования школьных столовых, контроля за качеством продуктов и составом меню со стороны диетологов.

Помощь в этом вопросе может оказать федеральный центр. По словам Ларисы Тутовой, в настоящее время во всех российских регионах проводится мониторинг состояния оборудования столовых в образовательных учреждениях.

– На заседаниях рабочей группы первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко неоднократно говорил о значительном увеличении нагрузки на школьные столовые. Поэтому на федеральном уровне рассматривается вопрос о разработке отдельной программы по модернизации школьных пищеблоков. Если она будет принята, это станет существенным подспорьем и нашему региону, – рассказала депутат Госдумы.

Также Лариса Тутова проинформировала коллег о том, что 23 марта 2021 года на заседании думского комитета по образованию будет рассматриваться в первом чтении проект федерального закона о школьной медицине. Согласно законопроекту в целях эффективной организации диетического питания школьников родители будут обязаны сообщать в образовательную организацию об особенностях здоровья ребенка.

Заседание круглого стола прошло в рамках реализации регионального проекта «Особенное детство».

Его инициатором в 2017 году стал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Это областной проект, цель которого – объединить усилия органов власти, общественных организаций, специалистов, благотворителей для помощи семьям, где воспитываются дети с особенностями в развитии, устранить преграды в их естественной интеграции в жизнь общества.

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