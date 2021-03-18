«Ушла из дома, чтобы наслаждаться жизнью»: 90-летняя ростовчанка рассказала о поклонниках, машинах и конкурсах красоты

Раиса Петровна Обезъянина умеет радоваться жизни. Фото: Таганрогский ДИПИ№ 2

Раисе Обезъяниновой – 90 лет. Но чувствует она себя, минимум, на 70. Да и выглядит женщина моложе на пару, а то и на тройку десятков лет. Раиса Петровна тщательно следит за собой. У нее – целая схема по уходу за лицом и волосами. Женщина любит красивый макияж и нарядные платья. А поклонников у нее не меньше, чем у барышень помоложе. Раиса Петровна рассказала корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» о том, как ей удается сохранять бодрость духа и внешнюю привлекательность.

"ХОТЕЛА ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НУЖНОЙ"

В Таганрогском доме-интернате № 2 для престарелых и инвалидов Раиса Петровна живет уже 10 лет. У женщины – сын и дочка, трое внуков и пятеро правнуков. Но вовсе не черствость близких привело ее сюда. Как говорит Раиса Петровна, дома ей было бы неимоверно скучно.

Раиса Петровна "оживила" картину "Девочка с персиками". Фото: Таганрогский ДИПИ№ 2

- Дети просили меня остаться с ними. Но я сказала: «Ну что я буду делать на этаже в квартире! А здесь я - в коллективе, занимаюсь творчеством. Здесь я еще востребована! В общем, ушла из дома, чтобы наслаждаться жизнью, - говорит Раиса Петровна.

Но перед этим решением женщина пережила самую огромную потерю – ушел из жизни ее муж, с которым она прожила 57 лет.

- Он у меня был очень порядочным человеком. Морским офицером. Три года после этого я думала, что и сама умру, - говорит Раиса Петровна. - Но жизнь продолжается.

Раиса Петровна (справа) победила в конкурсе "Красота золотого возраста - 2021". Фото: Таганрогский ДИПИ №2

КОНКУРС КРАСОТЫ

У Раисы Петровны - музыкальное образование. Она играет на аккордеоне, фортепиано, а также отлично поет. И в доме престарелых ее таланты оценили по достоинству. Здесь женщина блистает во всех мероприятиях, выступает на сцене, поет в хоре и сама организовывает ансамбли.

А недавно пенсионерка-звезда приняла участие в состязании «Красота золотого возраста – 2021». Ее соперницами были почти полсотни женщин - от 60 до 94 лет. Конкурсантки рассказали о себе в конкурсе "Видеовизитка". Раиса Петровна кроме этого еще и сыграла на аккордеоне, и спела песню. А еще оживила картину. Раиса Петровна предстала перед объективом фотографа в образе девочки с персиками знаменитого художника Валентина Серова. В итоге первое место досталось именно ей.

- Я не волновалась перед конкурсом. Я привыкла к сцене, - продолжает Раиса Петровна.

СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ

Раиса Петровна – отличный пример того, что в любом возрасте женщина должна оставаться женщиной. Пенсионерка не жалеет денег на косметику и красивые платья. Она обязательно раз в неделю делает маски для лица и для волос. И когда в учреждении бывает день красоты, обязательно просит мастера сделать ей маникюр, педикюр и прическу. Кстати, ее волосы – предмет особой гордости.

- В молодости у меня были косы в полтора метра длинной. Сейчас, конечно, остатки былой роскоши. Но все равно часто слышу вопросы о том, не парик ли у меня на голове, - продолжает женщина.

Кстати, Раиса Петровна до сих пор не отказывается от каблуков. А тростью начала пользоваться только в этом году.

- И то, дочь настояла. Сказала, что в моем возрасте уже стыдно ходить без трости, - делится Раиса Петровна с «Комсомолкой».

А еще женщина даже в таком почетном возрасте не испытывает недостатка в ухажерах. Говорит, что у нее всегда есть друг, с которым она может поговорит по душам.

- Один мужчина даже посвятил мне лирические стихи о любви, - рассказывает дончанка.

"МАШИНУ ДАЖЕ СЕЙЧАС МОГУ ВОДИТЬ"

Раиса Петровна с молодости была активной: плавала, метко стреляла в тире, водила грузовик, поэтому и в свои 90 старается жить полной жизнью.

- У меня есть права. Я бы и сейчас могла водить машину, - рассказывает женщина.

Раиса Петровна говорит, что оставаться так долго в хорошей форме ей помог здоровый образ жизни: она никогда не курила, не употребляла крепкий алкоголь. Но самый главный секрет все же не в этом.

- Главное, любить людей и стараться делать добро. И это все воздастся сторицей, - подытожила женщина.

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