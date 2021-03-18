Мощи великого русского святого Александра Свирского украли из храма в Ростове-на-Дону

Вор унес из храма мощи великого святого. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Кощунственная кража произошла в Кировском районе Ростова-на-Дону. Парень дождался, когда закончилась служба, вошел в храм и спокойно забрал с собой мощевик. В пресс-службе донского главка рассказали о подробностях происшествия.

На ростовчанина завели дело по статье "Кража". Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В ведомстве пояснили, что церковь расположена в Ахтарском переулке. Для многих в верующих храм был местом силы. Сотни людей приходили сюда для того, чтобы помолиться и приложиться к мощам великого русского святого Александра Свирского.

При жизни и после смерти смиренный северный святой творил многие чудеса, который и сегодня происходят по молитвам к нему. Он исцелял слепых, парализованных, выгонял бесов из одержимых, подвергнутых порче колдунами людей. Несмотря на век современных технологий, православные до сих пор приходят со своими бедами и болезнями к мощам этого святого.

Раку с мощами подозреваемый в краже хотел продать. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Пропажу святыни представители епархии сразу же обратились в полицию. Наряд незамедлительно выехал на место. Полицейские опросили возможных очевидцев и сняли отпечатки пальцев.

- В результате удалось установить личность предполагаемого похитителя, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Им оказался 18-летний ростовчанин. Ковчег у него забрали и передали в храм. Как выяснилось, парень нигде не работал и испытывал материальные трудности. В отношении него завели уголовное дело по статье «Кража».

- Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на два года.

НАША СПРАВКА:

Святой Александр Свирский при жизни был уникальным человеком. Перед ним, как и перед святым Авраамом снизошел Всевышний в трех ипостасях. О его чудотворных способностях говорят и поныне, существуют неоспоримые факты исцеления людей страдающих неизлечимыми болезнями. Да и сама жизнь старца была полна трудностей и нелегких испытаний.

Искренняя молитва, обращенная святому Александру помогает в исцелении людям, которые не теряют надежду на лучшее, своим советом в виде святого образа наяву. А также помогает найти выход, из сложных ситуаций являясь в сновидениях. Существует много доказательств, когда драгоценное масло, выделяемое из его мощей, имело чудотворную силу и поднимало на ноги даже безнадежно больных людей. Искренняя чистосердечная молитва и безусловная любовь к Богу являются тем важным механизмом, который движет многими людьми.

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