2020-02-14T22:03:21+03:00
Происшествия

Бесконтактная кража: злоумышленница похитила деньги у забывчивой ростовчанки

Девушка забыла завершить операцию в банкомате
Виктория Никитина
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В Ростове местная жительница из-за забывчивости лишилась 25 тысяч рублейВ Ростове местная жительница из-за забывчивости лишилась 25 тысяч рублейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что что одна из местных жительниц донской столицы снимала деньги с банковской карты в одном из банков Октябрьского района. При этом она использовала бесконтактный способ. Ростовчанка сняла необходимую сумму, забыла завершить операцию и ушла. Этим и воспользовалась 35-летняя злоумышленница и похитила с карты забывчивой девушки 25 тысяч рублей.

Девушка, заметив списание, незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Павоохранители смогли найти и задержать подозреваемую. Женщина свою вину полностью признала и сообщила, что деньги уже потратила на собственные нужды.

- В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Бесконтактная кража: злоумышленница похитила деньги у забывчивой ростовчанки
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