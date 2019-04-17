2019-04-17T17:45:06+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина похитила у подруги ювелирное украшение

Полицейские нашли подозреваемую и заставили вернуть золото
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейские раскрыли кражуПолицейские раскрыли кражуФото: Иван ВИСЛОВ
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В Ростове-на-Дону под следствием оказалась 36-летняя женщина, которую подозревают в краже. Согласно официальной версии, ростовчанка обокрала подругу.

- Полицейские выяснили, что потерпевшая передала ключи от своей квартиры знакомой на хранение, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Злоумышленница, имея свободный доступ, похитила из шкатулки цепочку стоимостью около 40 тысяч рублей.

Когда хозяйка обнаружила пропажу, она решила наказать обманщицу. Как оказалось, подозреваемая уже ранее была судима за кражу. Теперь ей грозит новый срок - до пяти лет лишения свободы.

На время расследования уголовного дела ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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