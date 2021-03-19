Квантовые компьютеры, вирусы и искусственный интеллект: Ректоры передовых донских вузов - о последних достижениях науки

Круглый стол с участием руководителей ведущих университетов региона, Южного научного центра РАН, банка «Центр-инвест». Фото: Дадаян Давид

15 марта в пресс-центре «Комсомольской правды» - Ростов» прошел круглый стол с участием руководителей ведущих университетов региона, Южного научного центра РАН, банка «Центр-инвест». Участники подняли вопросы, которые касаются каждого человека. Ректоры и ученые объяснили, как передовые технологии уже сейчас влияют на нашу повседневную жизнь и с помощью науки в будущем смогут решать общемировые проблемы.

Первой высказалась ректор ЮФУ Инна Шевченко. Она объяснила, какой стратегии придерживается университет, который она представляет, а также какие цели ставят перед собой его сотрудники.

- Самым важным в университете являются исследовательский климат и человек. Научная организация должна эффективно трансформироваться, готовить кадры, востребованные на рынке. В этом и есть основная роль науки, - подчеркнула Шевченко.

Ректор ЮФУ, д.э.н Шевченко И.К. Фото: Дадаян Давид

Она также перечислила наиболее важные исследовательские проекты, разработкой которых занимаются студенты и преподаватели ЮФУ. По ее словам, есть четыре ключевые направления.

- Первое - это разработка альтернативных источников энергии. Второе - решение экологических задач и создание новых материалов. Такие инновационные продукты помогут фермерам в сельском хозяйстве, а также сделают возможным безопасно устранять разливы нефти на воде. Третье - создание квантовых технологий для современных компьютеров и работа в области искусственного интеллекта, - объяснила Инна Константиновна.

Отдельное внимание она уделила исследованиям мозга, влиянию на него Интернета и новых технологий. На базе этих знаний в будущем можно создавать гибридные технологические модели и, возможно, формировать совсем иной, более эффективный тип мышления.

- В ходе дискуссий на тему искусственного интеллекта у нас рождаются новые проекты, связанные с системами управления и связи. Они актуальны в управлении масштабными промышленными комплексами, например, в сельском хозяйстве. Кроме того, наши ученые разрабатывают технологии для изучения и восстановления почв. В том числе мы работаем над созданием специальных датчиков для анализа углеродного баланса. Эти данные будут влиять и на экономические решения. Экологическая и климатическая повестка является ключевой в современном мире.

По словам Инны Константиновны, целый ряд разработок уже реализуется в крупных компаниях. Их применение обеспечивает возможность точно прогнозировать состояние земельных ресурсов и сейсмическую активность территории.

Следующей слово взяла ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. Она заметила, что образование - это важнейший институт формирования будущего, которое не может существовать без научных исследований.

- Миссия нашего университета - это подготовка специалистов, способных вывести российскую экономику на лидирующие позиции. Мы развиваем научные школы, подразделения, стартап-лаборатории, привлекая молодых ученых в исследовательскую деятельность, - сообщила Елена Николаевна.

Ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор Макаренко Е.Н. Фото: Дадаян Давид

Она также добавила, что в этом году РИНХ празднует свое 90-летие. На протяжении всего времени существования сотрудники и студенты готовили и разрабатывали множество важных проектов.

- В нашем вузе мы реализуем более 340 направлений подготовки. Очень внимательно следим, чтобы те компетенции, которые получают выпускники, отвечали потребностям не только сегодняшнего дня, но и будущего. Отдельное внимание уделяем развитию у студентов навыков нестандартного мышления, что очень важно в современном мире, - добавила Макаренко.

Далее речь пошла про проекты, реализуемые опорным вузом Ростовской области - ДГТУ. В ходе круглого стола проректор по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ Иннесса Ефременко анонсировала создание в донском регионе агробиотехнопарка - площадки для внедрения передовых исследований и разработок в сфере АПК.

Агробиотехнопарк будет создан на базе полигона ДГТУ в поселке Рассвет, где специалисты научно-образовательного консорциума Южного НОЦ займутся отработкой технологий сокращения углеродного следа при использовании перспективных сельхозмашин, а также внедрением технологий зеленой рекультивации. Кроме того, инновационная площадка займется продвижением наиболее эффективных инженерных и технологических разработок в реальный сектор экономики - в сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия.

Проректор по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ Ефременко И.Н. Фото: Дадаян Давид

- Совместно с Федеральным научным агроинженерным центром ВИМ мы уже занимаемся проработкой правовых и финансовых контуров создания агробиотехнопарка, - рассказала Иннесса Ефременко. - Инновационная площадка позволит использовать дополнительные стимулы для развития сельских территорий Ростовской области, появления новых рабочих мест, повышения качества жизни людей.

Участниками проекта станут ведущие вузы, научно-исследовательские организации и сельхозтоваропроизводители Ростовской области. Ключевыми партнерами могут стать компания «Ростсельмаш», группа компаний «Агроком», агрохолдинги региона.

Со всем сказанным согласился и председатель Южного научного центра РАН, доктор географических наук Сергей Бердников. Он обратил внимание, что год науки может привлечь внимание к актуальным для Ростовской области научным исследованиям, которые нуждаются в господдержке.

Председатель ЮНЦ РАН, д.г.н. Бердников С.В. Фото: Дадаян Давид

– При участие военных историков ЮНЦ РАН создавалась экспозиция музея «Самбекские высоты». Теперь этот музей могут посещать ежегодно десятки тысяч людей.

Ростовская область лидирует в стране по продаже зерна, а вот в области аквакультуры уже начинает сдать свои позиции. Нужно развивать это направление, прежде всего в области индустриальной аквакультуры. В прошлом году при поддержке Минобрнауки РФ, мы сделали ремонт в своем аквариальном комплексе. Здесь на площади около 400 квадратных метров вот уже более 15 лет отрабатываются технологии выращивания осетровые рыб в установках замкнутого водообеспечения. Мы готовы помогать донским фермерам осваивать эти технологии, но нужна и поддержка государства, - подчеркнул Сергей Владимирович.

– Также мы совместно с Южным федеральным университетом в рамках грантовой поддержки Российского фонда фундаментальных исследований исследуем абразию (разрушение берегов) Азовского моря. Это особенно актуально для людей, которые из-за этих процессов могут потерять жильё.

- В рамках исследований, проводимых научным руководителем Центра академиком Г.Г.Матишовым, изучается т.н. палеоклимат нашего региона. Это поможет понять как долго может продолжится цикл маловодья.

- Исследования Азовского моря, Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона направлены на изучение влияния маловодья на их экосистемы и качество питьевой воды жителей Ростовской области.

- Исследования ученых Центра, среди которых много молодежи, выпускников ВУЗов области, помогают ответить на эти и многие другие вопросы, – рассказал ученый.

Далее слово взял председатель совета директоров банка «Центр-инвест», доктор экономических наук, профессор Василий Васильевич Высоков.

- Все, что сегодня было сказано о дружбе между ВУЗами и бизнесом, горячо обсуждалось еще несколько лет назад. Нам нужна такая модель взаимоотношений работодателей и университетов, как отцы и дети. Важно понимать, что производство без науки - ничто, - отметил Высоков.

Василий Васильевич презентовал книгу «ESG банкинг: made in Russia», в которой собраны и систематизированы основные составляющие устойчивого ответственного и современного финансового института. Учебник уже переведен на английский язык и получил распространение на ведущих европейских и российских онлайн-мероприятиях, посвященных тематике ESG.

Председатель совета директоров банка «Центр-инвест», д.э.н, профессор Высоков В.В. Фото: Дадаян Давид

Высоков добавил, что банк «Центр-инвест» часто проводит различные конкурсы, направленные на повышение качества образования. Например, в прошлом году почти 100 преподавателей и десятки творческих коллективов соревновались в разработке лучшего онлайн-курса для студентов. Победители получили денежное вознаграждение. Призовой фонд составил 1 миллион рублей.

- В этом году с 20 февраля банк проводит конкурс онлайн-уроков с таким же по сумме призовым фондом. Он призван выявить наиболее эффективные дистанционные практики, обеспечить их распространение и сформировать педагогическую культуру использования диджитал-форматов в процессе обучения, - добавил Высоков.

В тесном сотрудничества с донскими ВУЗами банк поддерживает исследования, которые дадут представление о том, что будет в будущем. Совместно в РГЭУ «РИНХ» была опубликована монография, где представлено обоснование дизайн-проектов дистанционной экономики в 2050 году, созданных молодыми экономистами нового поколения.

Ученые объяснили, над чем сейчас работают молодые ученые Фото: Дадаян Давид

- Если говорить о специфики каждого вуза, которые сегодня представлены на круглом столе, то стоит сказать, что ДГТУ - это инжинеринговый университет. Его студенты разрешают противоречия в различных сферах бизнеса и общества. ЮФУ - кладезь с точки зрения использования информационных, математических моделей. РИНХ всегда готовил старших экономистов, а теперь будет выпускать дизайнеров будущей экономики.

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