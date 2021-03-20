«Никому страну не отдадим!»: ростовские детсадовцы прочитали стихи о Крыме

Дети приняли участие в акции "Крымская весна" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семь лет назад произошло историческое событие – Крым вновь вошел в состав нашей страны. Такое решение было принято жителями полуострова на референдуме. Этот день стал настоящим праздником для россиян.

В ростовском детском саду № 239 «Лесная сказка» в честь этого воспитанники разучили стихи, посвященные Крыму. Несколько роликов руководство дошкольного учреждения опубликовало в сети.

Так, на одном из видео мальчик читает следующие строки: «На крымской земле, возле самого моря, стоит на песочке моя Евпатория. И пусть этот город совсем небольшой, его я люблю всей душой».

Другой мальчик на фоне карты полуострова говорит: «Крым - наш! Так будет вечно! Это факт. И пусть боится наш проклятый враг. Мы никому страну не отдадим. Всех на свете вместе победим».

А еще один малыш с выражением рассказывает о том, что «Крым наш, и эта правда. Решила так великая страна. Не испугался мой родной народ, ведь знал, что родина домой зовет».

Отметим, что сами родители знали о том, что творчество ребят снимут на камеру и выложат в официальной группе детского сада. Более того, взрослые даже написали письменное согласие.

- Все родители поддержали эту замечательную идею. Мальчишки, которые читают стихи, большие молодцы. Они очень старались и вложили в эти строки душу, - рассказала «КП-Ростов» одна из мам.

Как сообщила корреспонденту «КП-Ростов» заместитель начальника управления образования Ростова-на-Дону Людмила Ленецкая, сейчас в рамках всероссийской акции «Крымская весна» во всех дошкольных образовательных учреждениях проходят различные мероприятия. В детском садике № 239 ребята с помощью педагогов выучили тематические стихи. Которые позже закрепили с родителями дома.

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