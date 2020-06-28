Из Ростова снова можно будет уехать автобусом в Крым
С начала июля снова станут ходить автобусы из донской столицы в Крым.
Информацию об этом предоставила пресс-служба Главного автовокзала. С 1 июля заработает рейс сообщением Ростов - Ялта. Со 2 июля возобновятся рейсы по маршрутам Ростов - Евпатория и Ростов - Севастополь.
Точную стоимость билетов лучше уточнять по телефону в справочной или кассе. Стоит отметить, что билеты в Крым уже доступны в кассах автовокзала.
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В донской столице возобновили межобластные автобусные маршруты.
Автобусом можно теперь уехать в Нальчик, Ставрополь, Москву, Махачкалу и Белгород.
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ИСТОЧНИК KP.RU