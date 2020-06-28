Из Ростова снова можно будет уехать автобусом в Крым

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:45:17+03:00

Из Ростова можно будет снова уехать автобусом в Крым

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С начала июля снова станут ходить автобусы из донской столицы в Крым.

Информацию об этом предоставила пресс-служба Главного автовокзала. С 1 июля заработает рейс сообщением Ростов - Ялта. Со 2 июля возобновятся рейсы по маршрутам Ростов - Евпатория и Ростов - Севастополь.

Точную стоимость билетов лучше уточнять по телефону в справочной или кассе. Стоит отметить, что билеты в Крым уже доступны в кассах автовокзала.

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Автобусом можно теперь уехать в Нальчик, Ставрополь, Москву, Махачкалу и Белгород.

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ИСТОЧНИК KP.RU