В донской столице возобновили межобластные автобусные маршруты
Главный автовокзал Ростова сообщил, что со вчерашнего дня были возобновлены 11 межобластных маршрутов.
Теперь из донской столицы вновь можно уехать в Нальчик, Ставрополь, Москву, Махачкалу и Белгород. Кроме того, через день из донской столицы транспорт будет ходить в Астрахань и Городовиковск. Из Новочеркасска теперь есть рейсы в Ставрополь и Нефтекумск, а из Таганрога - в Москву и Буденновск.
Открылись 25 направлений по самому донскому региону. Из Ростова желающие теперь могут отправиться в Волгодонск, Донецк, Зверево, Белую Калитву, Зерноград, Горняцкий, Зимовники, Сальск, Новошахтинск, Шахты, Егорлык, Морозовск, Тацинский, Орловский, Мечетенскую, Октябрьское, Куйбышево, Обливскую, Вешенскую, Каменск, Таганрог и Кашары. У дончан также есть возможность поехать из Таганрога в Донецк и Гуково.
Любой желающий может узнать расписание всех маршрутов в справочной автовокзала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове возобновили авиарейсы в города-курорты.
Пока перелеты будут осуществляться только по России.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU