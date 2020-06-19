2020-06-19T19:59:21+03:00
Общество

В донской столице возобновили межобластные автобусные маршруты

Автобусом можно теперь уехать в Нальчик, Ставрополь, Москву, Махачкалу и Белгород
Виктория Никитина
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Ростовский автовокзал возобновил 11 межобластных рейсовРостовский автовокзал возобновил 11 межобластных рейсовФото: "КП" Архив
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Главный автовокзал Ростова сообщил, что со вчерашнего дня были возобновлены 11 межобластных маршрутов.

Теперь из донской столицы вновь можно уехать в Нальчик, Ставрополь, Москву, Махачкалу и Белгород. Кроме того, через день из донской столицы транспорт будет ходить в Астрахань и Городовиковск. Из Новочеркасска теперь есть рейсы в Ставрополь и Нефтекумск, а из Таганрога - в Москву и Буденновск.

Открылись 25 направлений по самому донскому региону. Из Ростова желающие теперь могут отправиться в Волгодонск, Донецк, Зверево, Белую Калитву, Зерноград, Горняцкий, Зимовники, Сальск, Новошахтинск, Шахты, Егорлык, Морозовск, Тацинский, Орловский, Мечетенскую, Октябрьское, Куйбышево, Обливскую, Вешенскую, Каменск, Таганрог и Кашары. У дончан также есть возможность поехать из Таганрога в Донецк и Гуково.

Любой желающий может узнать расписание всех маршрутов в справочной автовокзала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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