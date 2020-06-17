В Ростове возобновили авиарейсы в города-курорты

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:37:40+03:00

Пока перелеты будут осуществляться только по России

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Ростовский аэропорт "Платов" открыл авиарейсы в популярные города-курорты.

- В летнем расписании аэропорта Платов сохраняются основные курортные направления внутри России, - сообщили в пресс-службе авиагавани.

Рейсы в Сочи теперь будут летать ежедневно. Большинство из них будут дневными, время вылета и прилета будет зависеть от даты и дня недели. На данный момент улететь из "Платова" в Сочи в пятницу можно в 19:50, обратно борт вылетает в 22:00.

Кроме того, ежедневно будут летать рейсы в Симферополь. В понедельник, вторник, четверг и субботу самолет вылетает из авиагавани донской столицы в 19:20. В остальные дни недели будут выполняться дневные рейсы с отправлением из "Платова" в 14:30. Обратно в Ростов самолет вылетает в 21:30 (21:35) независимо от дня недели.

А также два раза в неделю, по вторникам и пятницам, можно будет вылететь в Минеральные воды. Вылет будет осуществляться в 13:35, в рейс будет длиться час, а обратно борт отправится в 19:15.

Возобновили и рейсы в Грозный, улететь туда можно по вторникам и субботам в 20:20, а вылет обратно в 22:35. Кроме того, есть рейс в четверг с вылетом из Ростова в в 08:40, из Грозного — в 10:55.

Также в расписании аэропорта "Платов" стоят рейсы в города экскурсионного туризма — Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород и другие.

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Все пассажиры проходят двойной эпидемиологический контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU