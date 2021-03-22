«Не нужно подогревать к таким людям интерес»: психиатры из Ростова прокомментировали фильм Собчак о скопинском маньяке

Скопинский маньяк прославился тем, что взял в сексуальное рабство двух девушек. Фото: архив "КП"

В интернете набирает просмотры фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке. Столичная звезда побывала в доме Виктора Мохова, поговорила с ним о годах тюрьмы (Мохов отсидел 17 лет), о сексуальных предпочтениях и даже посмотрела вход в тот самый бункер, где он держал своих пленниц. В неволе одна из девушек родила от него двоих детей.

Реакция зрителей на фильм неоднозначная. «Зачем вы это показываете», «Почему его выпустили на волю!» - негодуют одни. «Интересно, выглядит вполне обычным мужиком» - любопытствуют другие.

По просьбе «КП» -Ростов-на-Дону» интервью Мохова прокомментировали ростовские эксперты. Ольга Александровна Бухановская – дочь психиатра, который работал с маньяком Андреем Чикатило, высказалась резко против подобных фильмов.

- Я не отношу этого человека к маньякам, не вижу в нем садизма, с которым уже сталкивалась в профессии. В моем понимании маньяк - это человек, который крайне жестоко относится к своем жертвам и совершает крайне жестокие действия. Это убийства и изнасилования, но в более жестокой форме, - отметила Бухановская. - Если он сидел в тюрьме, то либо он был психически здоровым, либо имел психические нарушения, которые лишь ограничивали его вменяемость. Я вообще не считаю правильным говорить об этом и подогревать к таким людям интерес.

Сергей Выгонский, главный внештатный специалист по психиатрии Министерства здравоохранения Ростовской области считает, что интервью Собчак иллюстрирует излишне терпимое отношение к подобного рода преступлениям.

- Этот случай про сексуальное рабство лишний раз показывает, что мы живем в очень странное время, - подчеркнул Выгонский. - Потому что отношение к этому становится более терпимым и толерантным. Что касается его отношению к преступлениям, когда он после выходы из тюрьмы в ироничной манере говорит о своих жертвах: возникает вопрос, чувствуют он свою вину или нет? Об этом он должен рассказывать медицинскому психологу, который с ним работает. Чувство вины является регулятором человеческого поведения. По моему предположению, если у него это чувство было бы выраженное, то он бы вообще не совершил того преступления, за который его судили.

Напомним, Мохов во время отбывания срока давал интервью журналистам «Комсомольской правды» - Рязань», тогда он назвал своих пленниц «лапочками», говорил, что любил их и просил прощения.

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