В Ростовской области кошечку со «слоновьими» лапками выбросили на улицу из-за ее уродства

Из-за коротких лапок кошку выбросили на улицу умирать. Фото: приют для животных "Святобор"

В городе Шахты Ростовской области волонтеры ищут семью молоденькой серой кошечке. Дело в том, что от нее отказались хозяева. Отказались цинично и бессердечно. Просто вышвырнули за дверь животное, которое было даже не приспособлено к жизни на улице.

Директор приюта для безнадзорных животных в Шахтах Ольга Мосиюк рассказала корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» о непростой судьбе Етти.

- Я предполагаю, что вислоухую шотландку взяли в семью еще совсем котенком. На тот момент не профессиональный заводчик просто не увидел бы врожденный генетический дефект у котенка. А он был, - рассказала Ольга Мосиюк.

Кошечка росла, а вот лапки оставались по-прежнему короткими и искривленными. И в какой-то момент шотландка уже ходила по квартире с трудом, постоянно шаталась и уставала от движения. И тогда люди просто отнесли ее на улицу и оставили там.

Сейчас животное на передержке. Кошке ищут новую семью. Фото: приют для животных "Святобор"

Для домашнего животного оказаться вне дома – стресс. А для животного-инвалида – и подавно. Несколько суток кошка ничего не ела и даже не пила.

- Рядом были лужи, но киса оказалась настолько одомашненной, что просто не знала, как пить из лужи, - продолжает Ольга Мосиюк.

К счастью, умирающую кошечку заметила местная жительница. Девушка сразу же позвонила в приют, и волонтеры выехали за шотландкой.

- Она была в крайне истощенном состоянии. Первые дни передержки не отходила от миски с водой и едой. А еще Етти лопает постоянно. К лотку она, кстати, приучена, - говорит Ольга.

По словам женщины, скорее всего, так называемые «слоновьи лапки» у Етти из-за того, что, видимо, ее мама и папа были оба вислоухими, а такого при скрещивании нельзя допускать, у потомства получается сбой в генах.

Но, тем не менее, этот дефект, конечно, не повод вышвыривать животное за дверь. Ольга верит, что кошечка, которой нет и года, все же обретет свое счастье. И у Етти, пускай не самой «правильной» с точки зрения генетики, будет настоящая семья.

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